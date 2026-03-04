x

Video | EE. UU. hundió buque de guerra iraní en el Índico: primer ataque submarino letal desde la Segunda Guerra Mundial

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó el hundimiento del buque de guerra iraní. Hay personas desaparecidas y otros fueron trasladados a hospitales. Este sería el primer ataque letal de un submarino estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.

  • Estados Unidos hundió este miércoles un buque de guerra iraní en el océano Índico. FOTO: Captura de video
Agencia AFP
hace 4 horas
bookmark

Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el océano Índico, según dijo este miércoles el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que pensaba estar a salvo en aguas internacionales. En lugar de eso, fue hundido por un torpedo”, declaró el jefe del Pentágono a la prensa.

Lea también: Guerra en Medio Oriente deja a miles de turistas en el limbo

Las autoridades de Sri Lanka informaron que habían rescatado a 32 tripulantes de la fragata IRIS Dena, pero que otros 148 marineros seguían desaparecidos, con pocas esperanzas de encontrar más sobrevivientes.

Hegseth calificó el ataque como una “muerte silenciosa” y dijo que es el primer hundimiento de un buque enemigo por un torpedo estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. “Como en aquella guerra estamos luchando para ganar”, dijo.

Lea más: Netanyahu afirma que ofensiva contra Irán no será una guerra prolongada

El Pentágono señala que uno de los principales objetivos de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el sábado, es destruir la Armada de ese país.

El ministro de Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, informó al Parlamento que los iraníes rescatados fueron trasladados de urgencia al principal hospital del sur de la isla, mientras que dos embarcaciones de la Armada y un avión fueron desplegados para buscar a los demás.

La fragata emitió una llamada de socorro la madrugada del miércoles y, en menos de una hora, un barco de rescate llegó a la zona, situada a unos 40 kilómetros al sur del puerto meridional de Galle, informó el ministro.

El buque se había hundido por completo cuando llegaron los barcos de rescate. “Continuamos con la búsqueda, pero aún no sabemos qué ocurrió con el resto de la tripulación”, declaró a la AFP un funcionario de defensa de Sri Lanka.

El portavoz de la Armada local, Buddhika Sampath, señaló que su operación se ajustaba a las obligaciones marítimas del país. “Respondimos al llamado de socorro en cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales, ya que esto se encuentra dentro de nuestra zona de búsqueda y rescate en el océano Índico”, declaró a la AFP. “Hemos encontrado algunos cuerpos en la zona donde se hundió el barco”, añadió.

Siga leyendo: ¿Quiénes son los Guardianes de la Revolución y por qué concentran el poder en Irán?

Sri Lanka se ha mantenido neutral y ha instado repetidamente al diálogo para resolver el conflicto en Oriente Medio. Más de un millón de ciudadanos de Sri Lanka trabajan en Oriente Medio y constituyen una fuente clave de divisas para el país, que aún se recupera de su peor crisis económica en 2022.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál fue el barco iraní hundido por Estados Unidos?
Se trata de la fragata IRIS Dena, uno de los buques más modernos de la Armada iraní, hundido por un torpedo estadounidense a unos 40 kilómetros del puerto de Galle, en Sri Lanka.
¿Por qué es histórico el ataque al buque IRIS Dena?
Según el secretario de Defensa Pete Hegseth, es el primer hundimiento de un buque de guerra enemigo mediante un torpedo de un submarino estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial (1945).
¿Cuál es el estado de la tripulación del buque iraní?
De los 180 marineros a bordo, 32 fueron rescatados por autoridades de Sri Lanka y trasladados a hospitales. Los 148 restantes permanecen desaparecidos y las esperanzas de hallarlos con vida son mínimas.

Utilidad para la vida