Video | EE. UU. hundió buque de guerra iraní en el Índico: primer ataque submarino letal desde la Segunda Guerra Mundial

Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el océano Índico, según dijo este miércoles el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
“Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que pensaba estar a salvo en aguas internacionales. En lugar de eso, fue hundido por un torpedo”, declaró el jefe del Pentágono a la prensa.
Las autoridades de Sri Lanka informaron que habían rescatado a 32 tripulantes de la fragata IRIS Dena, pero que otros 148 marineros seguían desaparecidos, con pocas esperanzas de encontrar más sobrevivientes.