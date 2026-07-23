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Se acabó el misterio: Este es el equipo ideal del Mundial de Norteamérica y hay varias sorpresas

España y Francia fueron los equipos que más futbolistas aportaron a esta nómina “tipo”.

  • El arquero de Cabo Verde, Vozinha, fue una de las grandes sorpresas del Mundial de Norteamérica, en el que llegaron hasta 16avos de final. Foto: Getty
    El arquero de Cabo Verde, Vozinha, fue una de las grandes sorpresas del Mundial de Norteamérica, en el que llegaron hasta 16avos de final. Foto: Getty
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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Tres españoles, tres franceses, dos argentinos, un inglés, un noruego y un hombre cuarentón nacido en Cabo Verde fueron elegidos en el equipo ideal del Mundial de Norteamérica, primero de la historia que contó con la participación de 48 selecciones.

Varios días después de que se disputara la final en el estadio MetLife de Nueva York, donde España se coronó campeón y consiguió su segundo título mundial –el primero lo ganaron en 2010–, la Fifa dio a conocer el listado de los jugadores que fueron elegidos como los mejores del torneo, que se jugó durante 38 días entre Canadá, Estados Unidos y México.

¿Cómo se armó el equipo ideal y quiénes lo conforman?

El equipo ideal del Mundial que se conoció recientemente fue armado con base en los votos de millones de personas que vieron el torneo. De acuerdo con los datos que se conocen hasta el momento, la final del Mundial de Norteamérica la vieron 1.500 millones de personas en todo el mundo.

De ellos, una buena porción votó por quienes eran los futbolistas más destacados. El arquero elegido no fue el español Unai Simón, que solo recibió un gol en la Copa del Mundo; sino el caboverdiano Vozinha, quien fue una de las grandes revelaciones del torneo que se disputó en Norteamérica por las buenas presentaciones que tuvo ante España, Uruguay, Argentina.

Los defensas elegidos fueron Pedro Porro, Lisandro Martínez, Dayor Upamecano y Marc Cucurella, uno de los hombres más famosos por estos días en las redes sociales. El volante español Rodrigo Hernández, conocido como Rodri, elegido balón de oro de la Copa del Mundo, es uno de los tres volantes del equipo ideal.

En el medio del campo lo acompañan Michael Olise y Jude Bellingham. El ataque, por su parte, los componen el argentino Lionel Messi, el noruego Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé, goleador del torneo con 10 celebraciones y único futbolista que, en la historia del fútbol, ha ganado dos botas de oro de manera consecutiva.

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¿Quiénes son los jugadores del XI ideal del Mundial de Norteamérica?
El equipo ideal del Mundial de Norteamérica está conformado por Vozinha (portero); Pedro Porro, Lisandro Martínez, Dayot Upamecano y Marc Cucurella (defensas); Rodri Hernández, Michael Olise y Jude Bellingham (centrocampistas); y Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé (delanteros).
¿Cómo se eligió el equipo ideal del Mundial de Norteamérica?
El XI ideal del torneo fue seleccionado mediante la votación popular de millones de aficionados en todo el mundo a través de la plataforma de la FIFA, tras la final disputada en el estadio MetLife de Nueva York.
¿Quién fue el mejor portero del Mundial según la votación de la FIFA?
El arquero elegido en el equipo ideal fue Vozinha, internacional por Cabo Verde, superando en la votación popular al español Unai Simón gracias a sus destacadas actuaciones frente a selecciones como España, Uruguay y Argentina.

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