¿Quiénes se van y quiénes llegan? La Sala de Instrucción de la Corte Suprema tendrá su primer relevo desde su creación

Los magistrados de las salas de Instrucción y de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia finalizan su periodo, y en agosto se elegirá el relevo de estas instancias, creadas en 2018 para instaurar la doble instancia en los procesos contra aforados. Se trata del primer relevo de estas salas desde su creación, un momento clave dado el papel que cumplen en la investigación de congresistas y otros funcionarios con fuero.
Durante los últimos ocho años, estas salas han conocido procesos de alto impacto nacional. En total, en 68 casos se ha ordenado la apertura de instrucción o de investigación formal.