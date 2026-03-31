¿Quiénes se van y quiénes llegan? La Sala de Instrucción de la Corte Suprema tendrá su primer relevo desde su creación

Durante los últimos ocho años, estas salas han conocido procesos de alto impacto nacional . En total, en 68 casos se ha ordenado la apertura de instrucción o de investigación formal.

Los magistrados de las salas de Instrucción y de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia finalizan su periodo, y en agosto se elegirá el relevo de estas instancias, creadas en 2018 para instaurar la doble instancia en los procesos contra aforados. Se trata del primer relevo de estas salas desde su creación , un momento clave dado el papel que cumplen en la investigación de congresistas y otros funcionarios con fuero.

La mayoría finaliza su periodo en octubre. Excepto el magistrado Ariel Torres, que finalizará su periodo el 18 de julio de 2026, mientras que Jorge Emilio Caldas Vera, Héctor Javier Alarcón, Cristina Lombana, César Reyes y Francisco Farfán concluirán el 8 de octubre de 2026.

Con el final de este periodo, ya comenzó la puja por la elección de los nuevos magistrados, la instancia que durante estos años ha llevado casos de impacto como el escándalo de corrupción en la UNGRD. La elección de estos cargos es uno de los procesos más observados y disputados de la Rama Judicial.

Al Consejo Superior de la Judicatura llegaron 450 postulaciones para relevar las salas. Entre los aspirantes se destacan perfiles con experiencia directa en investigaciones de alto perfil.

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Entre ellos está el juez Hugo Carbonó, encargado del caso por presunto enriquecimiento ilícito de Nicolás Petro; la congresista del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara; el fiscal Gabriel Jaimes, conocido por controversias cuando fue delegado ante la Corte Suprema; el exvicefiscal general Wilson Martínez, especialista en narcotráfico y lavado de activos; y Jaime Zetien, fiscal del caso conocido como el ‘carrusel de la contratación’, entre otros.

La elección se realizará en agosto, poco después de que finalice el mandato del presidente Gustavo Petro, lo que marca un momento de relevancia política y judicial, ya que los nuevos magistrados tendrán la responsabilidad de continuar investigaciones complejas y de alto impacto en el país.

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La Sala de Instrucción ha sido objeto de cuestionamientos por tensiones internas y enfrentamientos personales entre sus magistrados. Los episodios más polémicos han tenido como protagonistas a César Reyes y Cristina Lombana.

La historia no es sencilla y tiene varios antecedentes de años de una confrontación total entre Lombana y César Reyes, el magistrado que ordenó la detención del expresidente Álvaro Uribe cuando tenía el caso en su despacho, antes de que Uribe renunciara al Senado y el proceso lo asumiera la Fiscalía por la pérdida del fuero.

Los dos togados que se han sacado los dientes en varias ocasiones. Lombana ha tenido casos de Benedetti que han quedado en el despacho del magistrado por las recusaciones del ministro. El caso más grande fue el de enriquecimiento ilícito, que finalmente lo trasladaron de despacho y no quedó ya en la oficina de la magistrada. En el caso de Fondade, que también está a su cargo, Benedetti fue llamado a juicio y deberá asistir a responder a la Corte en los próximos meses.

El caso que empezó a dividir a los magistrados fue el de Uribe. Reyes conceptuó que Lombana debía apartarse de él por su pasado a las fuerzas militares que tenía algún carácter de subordinación. El caso pasó a su despacho y con ello la medida de aseguramiento.