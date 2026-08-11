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Rodrigo Lara será director encargado de la UNP, ¿y Didier Blanco?

El ministro del Interior liderará la entidad mientras se oficializa el nombramiento de Didier Blanco, uno de los funcionarios más polémicos designados por De la Espriella.

  • El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha visitado diferentes regiones para enfrentar la emergencia por el terremoto. Foto: Ministerio del Interior
    El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha visitado diferentes regiones para enfrentar la emergencia por el terremoto. Foto: Ministerio del Interior
El Colombiano
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hace 6 horas
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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, asumirá como director encargado de la Unidad Nacional de Protección (UNP), sin desvincularse de sus funciones ya asumidas en esa cartera. Esto, tras el terremoto de 7,4 que sacudió al país este lunes.

La UNP se encarga de articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección para aquellos que enfrentan riesgos contra su vida e integridad, como congresistas o funcionarios del Gobierno.

Esto, mientras se adelantan los trámites para posesionar al director en propiedad: el abogado y activista cercano al presidente De la Espriella, Didier Blanco.

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Por ende, Lara reemplaza a Javier Francisco Moreno, quien ejercía como director encargado tras la salida del polémico Augusto Rodríguez, uno de los aliados históricos del expresidente Gustavo Petro.

Suele ocurrir que, a medida que pasan los primeros días de un gobierno, se posesionan los diferentes funcionarios, ya que estos deben cumplir con varios requisitos y documentos que pueden demorarse. Por eso y otros motivos faltarían algunos directores de entidades clave como la UNP o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aunque ya hayan sido designados.

El ministro del Interior también asumirá la presidencia del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), un organismo encargado de realizar la valoración integral del riesgo y recomendar medidas de protección y esquemas de seguridad a los beneficiarios de la UNP.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuáles son las funciones principales de la Unidad Nacional de Protección (UNP)?
La UNP es la entidad estatal encargada de articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección a personas que enfrentan riesgos extraordinarios contra su vida e integridad, incluyendo a congresistas, líderes sociales, defensores de DD. HH. y funcionarios del Gobierno.
Además de asumir el liderazgo temporal de la entidad de protección, el ministro del Interior quedará al frente de la presidencia del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), encargado de avalar los esquemas de seguridad.

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