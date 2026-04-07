Ricardo Roa será imputado este miércoles por financiación de la campaña Petro Presidente de 2022

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, no podrá irse de vacaciones, al menos no por ahora. Para este miércoles 8 de abril está programada la audiencia en la que la Fiscalía le imputará cargos por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
En este caso, el ente acusador investiga hechos relacionados con la violación de topes de campaña. Roa, quien fue gerente de la campaña del Pacto Histórico, debe responder por superar los límites legales de financiamiento previstos para este tipo de eventos electorales. Las pruebas, según la Fiscalía, son contundentes y servirán de base para la imputación de cargos ante un juzgado de Bogotá.