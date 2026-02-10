Defensa de Ricardo Roa no ve necesaria su renuncia tras anuncio de imputación de cargos

Apenas 24 horas después de que la Fiscalía anunciara la imputación de cargos, la defensa de Ricardo Roa dio a conocer que el presidente de Ecopetrol no ha contemplado renunciar a su cargo en medio del llamado judicial.
“No vemos necesario que lo haga... Hasta este momento no ha cambiado en ningún sentido la situación jurídica del doctor Roa”, dijo Juan David León, su abogado, en diálogo con BLU Radio.
El fiscal delegado contra la criminalidad organizada, Raúl González Flechas, confirmó ayer que radicarán dos solicitudes de formulación de imputación en su contra, dando movimiento a casos que involucran tanto la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro como supuestas irregularidades en negocios personales y contratos públicos.