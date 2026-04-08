“Por compromisos académicos”: la excusa de Ricardo Roa para no asistir a la audiencia de imputación en juzgado

“Por compromisos académicos”. Esa fue la excusa que presentó Ricardo Roa Barragán, el presidente de Ecopetrol, para no presentarse por segunda ocasión a la audiencia de formulación de imputación en el marco del expediente por la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Mediante un comunicado firmado por su abogado Juan David León Quiroga, el directivo recalcó que había informado previamente del conflicto de intereses a las autoridades pertinentes.

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