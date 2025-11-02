x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Revelan video del mortal accidente en la avenida Mutis en Bogotá

Un video de seguridad mostró los momentos previos al choque en la avenida Mutis, en Bogotá, que dejó dos muertos y tres heridos. Conózcalo aquí.

  • El accidente ocurrió en la avenida Mutis y dejó dos personas muertas. FOTO: captura de video.
    El accidente ocurrió en la avenida Mutis y dejó dos personas muertas. FOTO: captura de video.
El Colombiano
El Colombiano
02 de noviembre de 2025
bookmark

Un nuevo video de cámaras de seguridad reveló los segundos previos al trágico accidente ocurrido en la madrugada del 31 de octubre en la avenida Mutis, en el occidente de Bogotá.

En las imágenes se observa al presunto conductor del vehículo y una acompañante antes del choque que dejó dos personas muertas y tres heridas.

El siniestro se registró hacia las 5:50 de la mañana, a la altura de la calle 63 con carrera 114, frente a una estación de gasolina Terpel.

Lea también: Alerta en EE. UU. | Buscan a monos presuntamente infectados de covid, herpes y hepatitis que escaparon tras accidente de tránsito

Según los reportes preliminares, un automóvil blanco que se desplazaba a alta velocidad en sentido occidente–oriente perdió el control, invadió el carril contrario y chocó de frente contra varios vehículos. El impacto fue tan fuerte que el carro terminó volcado sobre el asfalto.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Viviana Suárez y Carlos Cavadía, una pareja de motociclistas que se dirigía a sus lugares de trabajo cuando fueron embestidos. Su muerte fue instantánea.

Otras tres personas resultaron heridas y recibieron atención en el sitio por parte de los organismos de emergencia.

Así quedó el automóvil tras el accidente. FOTO: redes sociales.
Así quedó el automóvil tras el accidente. FOTO: redes sociales.

El teniente coronel John Silva, jefe Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, informó que el caso está en manos de la Fiscalía General de la Nación, que deberá establecer las causas y responsabilidades del hecho.

“Se realizó el procesamiento del lugar de los hechos y el material probatorio será entregado a la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido”, explicó el oficial.

Conozca: Aparatoso accidente en Urabá: un bus colisionó y dejó dos búfalos muertos

El video, difundido en redes sociales, coincide con testimonios que señalan que quien al parecer sería el conductor se movilizaba a gran velocidad.

“Estamos recolectando todas las evidencias, incluidos videos de cámaras de seguridad, para ubicar y capturar al responsable”, agregó el teniente coronel Silva.

El hecho ha causado indignación entre los habitantes del sector, quienes aseguran que en esa zona de la avenida Mutis son frecuentes las carreras clandestinas y los vehículos que circulan a alta velocidad.

Mientras avanza la investigación, familiares y amigos de las víctimas exigen justicia y mayor control por parte de las autoridades para evitar nuevas tragedias.

Temas recomendados

Accidentes
Muerte
Accidentes de tránsito
Heridos
Cámaras de seguridad
video
Bogotá
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida