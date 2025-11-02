Revelan video del mortal accidente en la avenida Mutis en Bogotá

Un nuevo video de cámaras de seguridad reveló los segundos previos al trágico accidente ocurrido en la madrugada del 31 de octubre en la avenida Mutis, en el occidente de Bogotá.

En las imágenes se observa al presunto conductor del vehículo y una acompañante antes del choque que dejó dos personas muertas y tres heridas.

El siniestro se registró hacia las 5:50 de la mañana, a la altura de la calle 63 con carrera 114, frente a una estación de gasolina Terpel.

Según los reportes preliminares, un automóvil blanco que se desplazaba a alta velocidad en sentido occidente–oriente perdió el control, invadió el carril contrario y chocó de frente contra varios vehículos. El impacto fue tan fuerte que el carro terminó volcado sobre el asfalto.