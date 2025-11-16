Retén ilegal en la Panamericana dejó un muerto y tres heridos: esto pasó en Mojarras (Cauca)

El departamento del Cauca volvió a encender las alarmas este fin de semana tras un violento ataque en plena Vía Panamericana, uno de los corredores más transitados y estratégicos del suroccidente del país.
En el sector de Mojarras, entre Popayán y Pasto, presuntos integrantes de las disidencias de las Farc instalaron un retén ilegal y abrieron fuego contra dos vehículos cuyos conductores no se detuvieron ante la señal de los armados.
Según el reporte preliminar, una persona murió y tres más resultaron heridas, entre ellas una niña de tan solo dos años.
Las víctimas fueron trasladadas de inmediato al Hospital San José de Popayán, donde recibieron atención de urgencia, según confirmó Carolina Camargo, secretaria de Salud del Cauca.