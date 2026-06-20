Pilas con el uso de drones este fin de semana: hay restricciones en todo el país por elecciones

La Aeronáutica Civil informó que el próximo domingo 21 de junio habrá restricción temporal en las operaciones de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS), también conocidos como drones en categoría abierta y aplicable para todo el territorio nacional.

La autoridad aeronáutica aseguró que esta determinación se tomó como medida para fortalecer la seguridad operacional y contribuir al normal desarrollo de la jornada electoral.

La suspensión para el pilotaje de ese tipo de aeronaves estará vigente desde las 00:00 hasta las 23:59 horas del domingo y busca prevenir riesgos para el orden público, evitar interferencias con las operaciones aéreas institucionales y facilitar el despliegue de dispositivos de seguridad.