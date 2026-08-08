Wilmar Paredes, orgullo de Santa Elena, es el primer líder de la Vuelta a Colombia

El ciclista antioqueño Wilmar Paredes, del Team Medellín, sorprende con su imponente andar esta temporada. Ayer, en el comienzo de la sofocante edición 76 de la Vuelta a Colombia, en el recorrido de 187 kilómetros entre Neiva y Pitalito, fue el más fuerte y veloz para quedarse con la victoria, la décima en su cuenta personal en 2026.

Durante el transcurso de la jornada, los repechos y la humedad del Huila llevaron a los más de 150 pedalistas que iniciaron la competición a estar al límite.

Escuchando atentamente a los directores de equipo que van en los automóviles, los pedalistas de los diferentes equipos trabajaron en conjunto con el fin de aguantar las casi cinco horas de carrera que terminó marcando el cronómetro. Uno de los elencos que mejor entendió la estrategia fue el Team Medellín-EPM, que hizo una gran labor de desgaste para que Wilmar Paredes rematara de manera magistral el esfuerzo desempeñado.

En los últimos 300 metros, Paredes, que nació hace 30 años en el corregimiento de Santa Elena, superó en el sprint final a Kevin David Castillo, del Orgullo Paisa, y a Brandon Rojas, del GW Erco SportFitness, quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.

Paredes era el gran favorito para ganar la fracción y no dejó dudas cuando tuvo que aparecer. La carrera se hizo un poco monótona hasta que aparecieron Jimmy Montenegro (Best PC) y el hondureño Fredd Matute (4WD Rentacar) con las primeras fugas.

“Me siento feliz, orgulloso y agradecido con el Team Medellín, que desde un principio trabajó muy duro. En sí fue el único equipo que trabajó de principio a fin, nos merecíamos ganar”, declaró Wilmar Paredes.

Por su parte, el cundinamarqués Rodrigo Contreras (NU Colombia), y quien busca su tercer título consecutivo en la Vuelta, se mostró cauto tras salvar la primera de nueve jornadas.

“Gracias a Dios no hubo ninguna caída, ahora a prepar lo que viene. Los últimos 20 km fueron bastante rápidos, algunos rivales en primera persona atacaron. Estuvimos a la defensiva controlando cualquier movimiento, manteniendo la vista en la general”, afirmó Contreras.