Polémica resolución del Dapre habilitó sábados, domingos y hasta el 20 de julio para firmar contratos antes de dejar el poder

En medio de las tensiones que rodean el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) expidió una resolución que declara hábiles varios sábados, domingos y el festivo del 20 de julio para adelantar trámites precontractuales, contractuales, administrativos y presupuestales durante las últimas semanas de la actual administración. Su publicación ha generado controversia por la aceleración y búsqueda de oficializar vinculaciones a tan solo semanas de que se cambie de gestión en Casa de Nariño. La medida cobija los días 11, 12, 18, 19, 20 (festivo), 25 y 26 de julio, así como el 1 y 2 de agosto, que serán considerados hábiles exclusivamente para las actuaciones que adelante la entidad. La resolución la dio a conocer la senadora María Fernanda Cabal, quien cuestionó esta decisión: "¿Qué contratos no pueden esperar 30 días al gobierno electo? La Contraloría debe activar control concomitante YA. No trabajaron los fines de semana y festivos por los colombianos y ahora que lo hacen es para entregar contratos”.

¿Qué establece el documento?

De acuerdo con la resolución, la decisión se adopta para garantizar la continuidad de la administración pública durante el proceso de transición gubernamental. En los considerandos del acto administrativo se afirma que la medida busca asegurar “la continuidad en la prestación del servicio público”, así como “la adecuada gestión administrativa durante el proceso de empalme gubernamental”. El documento también señala que existe la necesidad de atender las funciones misionales del Dapre y garantizar “la continuidad de la gestión pública y la adecuada transferencia del conocimiento institucional”. Es por eso que en el artículo primero, la Presidencia dispuso: “Declarar administrativamente los días 11, 12, 18, 19, 20, 25, 26 del mes de julio de 2026 y los días 01 y 02 de agosto como días hábiles, para adelantar los trámites precontractuales y contractuales en todos los procesos de selección así como las actuaciones administrativas y presupuestales”. Sin embargo, es cierto que la resolución aclara que la habilitación de estas fechas no implica el reconocimiento de trabajo suplementario para los funcionarios. El parágrafo establece: “La anterior previsión no genera reconocimiento y pago de horas extras a ningún servidor público”. Asimismo, precisa que estos días hábiles tendrán efectos únicamente para el cómputo de términos legales dentro de los procesos de selección y para adelantar actuaciones administrativas y presupuestales.

En el artículo segundo, la directora del Dapre, Nhora Mondragón, ordenó a cada dependencia de la entidad coordinar el personal necesario para garantizar la prestación del servicio durante las jornadas habilitadas. Según el texto, cada área deberá “velar por el cumplimiento de lo aquí ordenado” y organizar la programación de los servidores públicos y contratistas que deban atender las actividades previstas. Esta decisión se suma a las denuncias que se han conocido desde otras entidades por contrataciones de personal de forma ‘exprés’ antes de que se acabe la gestión del Gobierno Petro.

Además, la decisión se produce en medio de un proceso de empalme prácticamente roto entre el gobierno saliente y la administración entrante. Por su parte, el presidente electo cerró por completo la posibilidad de que su equipo participe en las mesas de empalme con el gobierno actual de Gustavo Petro, hasta que este desista de sus acusaciones de fraude y de desconocimiento de los resultados electorales. Lea también: 15 exmandatarios firmaron carta contra Gustavo Petro tras desconocer a De la Esprilla como presidente electo: “Es legítimo” Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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