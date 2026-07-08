Enrique Gómez habla del empalme: “de 200 derechos de petición enviados, solo 5 % ha respondido el gobierno Petro”

Luego de varios tropiezos electorales, Salvación Nacional pasó a convertirse en una de las nuevas fuerzas en el Congreso. Hace cuatro años, su entonces candidato presidencial, Enrique Gómez Martínez, obtuvo cerca de 48.000 votos en la primera vuelta. Sin embargo, en las elecciones legislativas de marzo, el movimiento consiguió cuatro curules en el Senado y una en la Cámara de Representantes.
Detrás de ese resultado estuvo el propio Gómez Martínez, quien en agosto del año pasado renunció a su aspiración presidencial, se puso al frente de la lista al Congreso de ese movimiento y se convirtió en jefe de debate de Abelardo de la Espriella.
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En entrevista con EL COLOMBIANO, Gómez dice que buscará un “acuerdo sobre lo fundamental” en el Congreso. Desde que el Consejo Nacional Electoral restituyó la personería jurídica de Salvación Nacional, atendiendo a lo que indicó la Corte Constitucional, al considerar que la colectividad fue víctima de persecución política tras el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, Gómez ha buscado recuperar el ideario conservador de su tío. Cree que puede hacerlo ahora de la mano del presidente electo.