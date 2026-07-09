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Gobierno entrante pide responder más de 660 preguntas sobre el estado del Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa designado, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, envió un derecho de petición para conocer en detalle la información presupuestal, contractual, jurídica y tecnológica de la cartera.

  • El ministro de Defensa designado, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, solicita información de la cartera al ministro saliente, el mayor general (r) Pedro Arnulfo Sánchez Suárez. FOTOS: Colprensa
    El ministro de Defensa designado, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, solicita información de la cartera al ministro saliente, el mayor general (r) Pedro Arnulfo Sánchez Suárez. FOTOS: Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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El gobierno entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella solicitó al Ministerio de Defensa, encabezado por el mayor general (r) Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, entregar información detallada, veraz y verificable sobre el estado de esa cartera.

La solicitud fue presentada el 7 de julio en Bogotá mediante un derecho de petición radicado por el ministro designado e integrante del equipo de empalme, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, quien requirió información correspondiente al periodo 2022-2026. Entre los temas solicitados se incluyen aspectos presupuestales, contractuales, jurídicos, tecnológicos, logísticos y operacionales.

Lea también: Mayor General (r) Jorge Eduardo Mora López será el ministro de Defensa del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Uno de los puntos que llamó la atención es que el documento contiene 666 preguntas distribuidas en 85 folios. Según el gobierno entrante, este cuestionario busca “establecer de manera completa, verificable y estructurada el estado real de los asuntos del sector”.

En la petición también se solicita que la información suministrada contenga los soportes correspondientes que permitan validar su existencia. En caso de que alguno de los documentos esté sujeto a reserva legal, la cartera del ministro Sánchez deberá explicar el fundamento jurídico de dicha restricción.

Entérese: Empiezan a llover propuestas: Abelardo recibió 18 proyectos en su primer empalme regional, ¿todos se pueden cumplir?

Por ello, el equipo del mayor general (r) Mora solicitó que, en la medida de lo posible, la información sea remitida en versión pública, de conformidad con la legislación vigente sobre acceso a la información pública.

Una de las medidas del gobierno entrante está enfocada en recuperar la moral combativa de la Fuerza Pública, que según considera, se ha visto deteriorada por la falta de liderazgo político. También pretenden modernizar las capacidades técnicas y tecnológicas, las cuales califican de obsoletas; así como fortalecer la transparencia en los procesos administrativos y logísticos.

Por esta razón, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López fue designado como nuevo ministro de Defensa con el propósito de liderar el cumplimiento de esos objetivos.

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Preguntas y respuestas

¿Qué información pidió el gobierno entrante al Ministerio de Defensa?
El gobierno entrante solicitó información detallada, verificable y con soportes documentales sobre la gestión del Ministerio de Defensa durante el periodo 2022-2026. La petición abarca temas presupuestales, contractuales, jurídicos, tecnológicos, logísticos y operacionales.
¿Por qué el derecho de petición contiene 666 preguntas?
Según el gobierno entrante, las 666 preguntas buscan establecer de manera completa, estructurada y verificable el estado real del sector Defensa antes del cambio de gobierno. El cuestionario está distribuido en 85 folios y hace parte del proceso de empalme.
¿Quién presentó el derecho de petición al Ministerio de Defensa?
El derecho de petición fue radicado el 7 de julio en Bogotá por el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, ministro de Defensa designado e integrante del equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella.
¿Qué es un proceso de empalme en un cambio de gobierno?
El proceso de empalme es la etapa en la que el gobierno saliente entrega información sobre el estado de las entidades públicas al gobierno entrante. Su propósito es facilitar una transición organizada y permitir que la nueva administración conozca la situación administrativa, financiera y operativa de cada cartera.

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