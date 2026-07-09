Gobierno entrante pide responder más de 660 preguntas sobre el estado del Ministerio de Defensa

El gobierno entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella solicitó al Ministerio de Defensa, encabezado por el mayor general (r) Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, entregar información detallada, veraz y verificable sobre el estado de esa cartera.

La solicitud fue presentada el 7 de julio en Bogotá mediante un derecho de petición radicado por el ministro designado e integrante del equipo de empalme, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, quien requirió información correspondiente al periodo 2022-2026. Entre los temas solicitados se incluyen aspectos presupuestales, contractuales, jurídicos, tecnológicos, logísticos y operacionales.

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Uno de los puntos que llamó la atención es que el documento contiene 666 preguntas distribuidas en 85 folios. Según el gobierno entrante, este cuestionario busca “establecer de manera completa, verificable y estructurada el estado real de los asuntos del sector”.

En la petición también se solicita que la información suministrada contenga los soportes correspondientes que permitan validar su existencia. En caso de que alguno de los documentos esté sujeto a reserva legal, la cartera del ministro Sánchez deberá explicar el fundamento jurídico de dicha restricción.

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Por ello, el equipo del mayor general (r) Mora solicitó que, en la medida de lo posible, la información sea remitida en versión pública, de conformidad con la legislación vigente sobre acceso a la información pública.