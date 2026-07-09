De la Espriella y el Banco de la República se reunirán a puerta cerrada este jueves

El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, sostendrá este jueves una reunión clave con la junta directiva y el equipo técnico del Banco de la República. El encuentro marcará el inicio del relacionamiento entre el Gobierno entrante y el banco central en materia de política económica.
La reunión, que se desarrollará a puerta cerrada entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m., contará también con la participación del presidente electo, Abelardo De La Espriella, y del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.
Este encuentro hace parte de la agenda que Gómez inició la semana pasada con actores relevantes del sector económico. En los últimos días ya sostuvo reuniones con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).