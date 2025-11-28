Video | Así rescataron a expersonera del Cesar que estaba secuestrada por el ELN desde hace más de 9 meses

Tras nueves meses de cautiverio, Yennis Vanessa Salazar, expersonera municipal de Tamalameque (Cesar), quien permanecía secuestrada desde el 21 de febrero a manos del ELN, fue rescatada por la Policía en Norte de Santander.
El director general de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, informó a través de su cuenta de X que este jueves la operación se desarrolló en zona rural de El Carmen, Norte de Santander, punto clave donde se logró ubicar a la joven abogada, quien se desempeñó como personera municipal en 2024, y adelantar la intervención.
