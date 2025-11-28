Desempleo en Colombia volvió a bajar: se ubica en 8,2% para octubre, jalonado por la informalidad laboral

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, dio a conocer que para octubre de 2025 la tasa de desocupación laboral volvió a bajar, situándose en 8,2 %, 0,9 puntos porcentuales menos con respecto al mismo periodo del año anterior. Esta es una de las cifras más bajas en los últimos años y muy distante de los picos de doble dígito registrados durante la pandemia. “Estos indicadores sugieren un entorno más favorable para quienes buscan empleo y un comportamiento más robusto del mercado laboral”, señaló el Dane.
La informalidad laboral fue el factor clave detrás de la mejora en el mercado laboral reportada para octubre de 2025. Además, la tasa nacional en este rubro se ubicó en 56,1%, este segmento explicó la mayor parte del crecimiento en la ocupación: de los más de 977.000 colombianos que salieron del desempleo, 732.000 ingresaron a trabajos informales, es decir, cerca del 75 %, mientras que 244.000 consiguieron empleos formales. Estas cifras muestran que, si bien el país logró reducir el desempleo, el reto ahora está en mejorar la calidad del empleo que se está generando.