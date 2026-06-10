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El registrador reveló si habrá cambios en el tarjetón tras fallo contra logo de De la Espriella

A días de que se abran las urnas en el exterior y Colombia para la segunda vuelta, Hernán Penagos dio a conocer qué pasará con el tarjetón tras un fallo del Tribunal Superior contra la campaña de Abelardo de la Espriella.

  • Así lo confirmó el registrador nacional, Hernán Penagos, al despejar la incertidumbre jurídica provocada por el fallo del Tribunal Superior de Bogotá contra el candidato Abelardo de la Espriella. FOTO: Registraduría Nacional del Estado Civil, Colprensa y redes sociales
    Así lo confirmó el registrador nacional, Hernán Penagos, al despejar la incertidumbre jurídica provocada por el fallo del Tribunal Superior de Bogotá contra el candidato Abelardo de la Espriella. FOTO: Registraduría Nacional del Estado Civil, Colprensa y redes sociales
  • El próximo domingo 21 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial en Colombia. FOTO: Registraduría Nacional
    El próximo domingo 21 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial en Colombia. FOTO: Registraduría Nacional
El Colombiano
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hace 2 horas
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Tras el reciente fallo judicial contra la campaña de Abelardo de la Espriella, el registrador nacional, Hernán Penagos, despejó este miércoles 10 de junio las dudas sobre si se verá afectado el material electoral para la segunda vuelta presidencial.

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La aclaración se dio tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó al candidato Abelardo de la Espriella retirar símbolos patrios de su campaña y le prohibió el uso de las frases ‘Firmes por la Patria’ y ‘Defensores de la Patria’, así como los colores de la bandera de Colombia en el logo.

De acuerdo con el jefe del organismo electoral, alterar la tarjeta ya no es viable logísticamente debido a que los documentos se encuentran impresos, distribuidos en los consulados del exterior y en pleno proceso de reparto en el territorio nacional para la segunda vuelta.

Con esta declaración, el funcionario desestimó de forma tajante las pretensiones de realizar cambios de última hora al sufragio a pocos días de la votación del próximo domingo 21 de junio.

Logística blindada y distribución completa

“No, de ninguna manera, no se va a llevar a cabo ningún cambio en la tarjeta electoral”, enfatizó Penagos ante los medios este miércoles El registrador remarcó que las especificaciones se mantendrán intactas tanto en el material enviado fuera del país como en el que se distribuye internamente.

El funcionario recordó que los colombianos en el exterior comenzarán a sufragar el próximo lunes 15 de junio, aunque por diferencias de horario el proceso arrancará el domingo 14 en países como Australia, Tailandia e India. Penagos insistió en que el cronograma sigue su marcha sin alteraciones en la papeleta oficial que recibirán los ciudadanos.

“Las tarjetas electorales ya están todas distribuidas en el exterior y sea esta la oportunidad para invitar a la ciudadanía que vive fuera de Colombia para que salga a votar desde el día lunes y no se agolpen el día último”, expresó el registrador.

La recomendación, según el funcionario, busca prevenir las demoras registradas en la primera vuelta del 31 de mayo, especialmente en países con alta concentración de votantes como Estados Unidos y España.

El impacto del fallo judicial y medidas contra la campaña de De la Espriella

La incertidumbre sobre el tarjetón surgió luego de que el tribunal capitalino decretara medidas cautelares contra De la Espriella, su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo y su movimiento.

El fallo ordenó retirar toda la publicidad electoral que contenga el escudo, la bandera u otros emblemas nacionales en un plazo de 24 horas, con el fin de proteger la neutralidad electoral y evitar la asociación de símbolos patrios y de las Fuerzas Militares con una campaña particular.

Esta decisión se sumó a una medida previa de la jueza 120 Municipal de Bogotá, Aura Luz Forero, que prohibió al candidato el uso de la camiseta oficial de la selección Colombia de fútbol. Pese a este escenario judicial contra la campaña opositora a solo pocos días de los comicios, la Registraduría ratificó que las condiciones del voto físico no variarán.

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El próximo domingo 21 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial en Colombia. FOTO: Registraduría Nacional
El próximo domingo 21 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial en Colombia. FOTO: Registraduría Nacional

Para esta jornada, un total de 41.421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho en 122.020 mesas de votación. La logística contará nuevamente con el apoyo de 850.000 jurados de votación, quienes repetirán su servicio para definir el sucesor de Gustavo Petro.

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