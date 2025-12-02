Aún sin reforma, sistema de salud está en crisis: Comité Autónomo de la Regla Fiscal

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) presentó esta semana el documento llamado “Análisis de las presiones fiscales del sector salud de Colombia (sin reforma) y del proyecto de reforma 410 de 2025” en el que abordó la situación financiera del sistema. El estudio abordó el panorama en dos situaciones: sin la reforma que el gobierno del presidente Gustavo Petro está impulsando en el Congreso y con los impactos que tendría con la reforma. En cuanto al primer escenario, esa instancia alerta que hay una crisis porque se gasta más de lo que ingresa.
El documento de 23 páginas inicia señalando que el uso y gastos del sistema crecen más rápido que las fuentes de ingreso, lo que hace que el déficit financiero aumente sostenidamente. Vale recordar que los ingresos del sector se financian con la unidad de pago por capitación–UPC (dinero que el Estado reconoce a la EPS por cada afiliado para cubrir sus servicios de salud) y presupuestos máximos–PM (dinero que cubre los servicios por fuera del plan de beneficios en salud).
Debido a esa situación de desbalance económico, el aporte de la Nación pasaría del 2,4 % del producto interno bruto en 2026 al 3,7 % en 2036, lo que representaría un incremento de 1,3 puntos porcentuales del PIB. Así las cosas, la proyección que hace es que el déficit estructural crecerá del 1,9 % del PIB en 2024 al 3,7 % en 2036.