Solo la reforma laboral está en marcha, de cinco propuestas de corte social que Petro prometió: ¿cumplió?

El gobierno de Gustavo Petro llegó al poder con una premisa: gobernar para los “nadie”. En sus discursos, el eje central ha sido uno que no ha dejado de lado durante el cuatrienio; busca “ayudar al pueblo” y sacar adelante reformas sociales orientadas, según dice, a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los menos favorecidos.
Es por eso que se arriesgó, a pesar de que expertos señalaron que hacer todas las propuestas de “una sola sentada” sería contraproducente. El refrán dice que el que “mucho abarca, poco aprieta”.
Ahora, tan solo a cinco semanas de entregarle el poder a Abelardo de la Espriella, empieza a hacerse un recuento, punto por punto, de lo logrado por esta gestión; de cinco “iniciativas estrella” que propuso, apenas una está andando hoy.
En una Plaza de Bolívar desbordada, ese 7 de agosto de 2022, cuando se posesionó, el jefe de Estado aseguró que llegaba a la Presidencia “contra todo pronóstico (...) contra los de siempre, contra los que no querían soltar el poder”.
Pero, con el paso del tiempo, sus apuestas se vieron frustradas, bien sea porque no pasaron el “examen” de las cortes, no lograron mayorías en el Legislativo o tuvieron errores en sus trámites. En EL COLOMBIANO hicimos una selección de las cinco propuestas bandera de esta gestión.
De todas, la única que ya está en marcha es la reforma laboral; aunque para lograr su aprobación, el Presidente incluso amenazó con convocar una consulta popular, el famoso “decretazo”, para presionar al Congreso.
La reforma pensional −que al parecer estuvo rodeada de “mermelada”− sigue a la espera de la revisión de la Corte Constitucional. La reforma a la salud se hundió una y otra vez en el Congreso. El Ministerio de la Igualdad terminó cayéndose porque no quedó “bien montado” desde un inicio. Y la reforma agraria quedó incompleta: le faltó definir, nada más y nada menos, los detalles de cómo iba a funcionar la jurisdicción.
Le puede interesar: El presidente Petro se reunió con el Papa León XIV en el Vaticano, ¿de qué hablaron?
Mientras esos proyectos seguían su curso (o naufragaban) en el Congreso, el Gobierno optó por sacar adelante, vía decreto, pedacitos de sus propuestas. El balance deja matices, aciertos y desaciertos.