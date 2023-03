“Reforma a la salud no se impone”: las condiciones de conservadores y la U para apoyar a Petro

De allí que el gran interrogante sea hoy qué tanto Petro esté dispuesto a negociar y pactar a la luz del nuevo documento. Los presidentes de los partidos de la U, Dilian Francisca Toro, y Conservador, Efraín Cepeda, coincidieron –en diálogo con EL COLOMBIANO– que será necesario que Carolina Corcho tenga una actitud receptiva y, contrario a su postura de los últimos meses, esté dispuesta a dialogar y concertar. Explican también sus exigencias para apoyar al Ejecutivo. Ahora la duda es: ¿sus propuestas tendrán eco en el Gobierno?

“NO HEMOS HABLADO CON LA MINISTRA”: DILIAN F. TORO



¿Cómo quedan las EPS en su propuesta, cómo operarían?

“Las EPS se van a convertir en Entidades Gestoras de Salud y Vida, pero van a funcionar diferente: ya no van a tener manejo de la plata, no habrá intermediación financiera, se acaba la integración vertical y no habrá posición dominante. De esta manera, podemos decir que serán articuladoras y responsables de las personas para que les hagan todo lo que tiene que ver con su salud, ya sea en promoción y prevención, o si la persona está enferma que la atiendan en una red que se va a construir.

La idea es que no haya necesidad de tener autorizaciones, sino que se pueda llegar desde la promoción y la prevención, y en caso de enfermedad, que sea tratada hasta la rehabilitación. Insisto, estas Entidades se van a convertir en grandes articuladoras y gestionadoras –por eso las llamamos gestoras–, del riesgo en salud”.

¿Qué otros puntos gruesos contempla su propuesta?

“Vamos a tener un gran sistema de salud, que ya no será contributivo ni subsidiado, sino que todos seremos iguales, vamos a recibir los mismos servicios, incluyendo las mujeres que tienen bebés y a quienes se les va a pagar la licencia de maternidad. Eso va condicionado a que puedan tener un control prenatal para que podamos disminuir la mortalidad materna”.