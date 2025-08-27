Así fue el recorrido del vehículo que arrolló al hincha Sergio Blanco durante desmanes en el Movistar Arena de Bogotá

Las autoridades de Bogotá avanzan en la investigación de la muerte de Sergio Blanco, el hincha de Independiente Santa Fe que falleció el pasado 6 de agosto tras ser arrollado a las afueras del Movistar Arena en medio de los desmanes que se presentaron en ese escenario antes de que iniciara el concierto de la banda argentina Damas Gratis.
En contexto: Pelea de hinchas causó caos y dejó varios heridos en el Movistar Arena de Bogotá; investigan muerte de una persona
La Policía Judicial ha revisado más de 65 horas de grabaciones de cámaras de seguridad con el fin de esclarecer los hechos y dar con el responsable que conducía el vehículo que atropelló al joven que huía de la violencia en el Movistar Arena.