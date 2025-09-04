Así quedó conformada la Corte Constitucional con la elección de Carlos Camargo, sin cambios hasta 2028

La elección de Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional reconfiguró el mapa de fuerzas en uno de los tribunales más influyentes del país. Su llegada completa la Sala Plena que, durante los próximos tres años, decidirá sobre temas cruciales para el futuro del Gobierno de Gustavo Petro, incluidas varias de sus reformas.
Con Camargo, la Corte queda integrada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez, Paola Meneses, Vladimir Fernández, Miguel Polo Rosero, Juan Carlos González, Natalia Ángel, Lina Escobar, Héctor Carvajal y el propio Camargo. El próximo relevo solo se dará en 2028, cuando concluya el periodo de Ibáñez.