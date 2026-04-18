MinDefensa ofrece $1.000 millones de recompensa para frenar atentados contra candidatos

Tras finalizada la sesión 17 del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral Cormpe, el Ministerio de Defensa anunció que se ofrece una recompensa de hasta $1.000 millones por información “veraz, precisa y oportuna” que sea de utilidad para prevenir ataques contra candidatos presidenciales, esto a tan solo un mes de la primera vuelta que será el 31 de mayo.
La medida, además de tener como objetivo disipar cualquier tipo de amenaza o atentado contra los aspirantes políticos, es la respuesta ante una queja grupal que los mismos han venido señalando durante sus campañas.