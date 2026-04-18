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MinDefensa ofrece $1.000 millones de recompensa para frenar atentados contra candidatos

Esta medida obedece a las denuncias recientes que han interpuesto tanto los aspirantes presidenciales como sus ‘padrinos políticos’.

  • Pedro Sánchez, ministro de Defensa. FOTO COLPRENSA.
    Pedro Sánchez, ministro de Defensa. FOTO COLPRENSA.
El Colombiano
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Colprensa
hace 1 hora
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Tras finalizada la sesión 17 del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral Cormpe, el Ministerio de Defensa anunció que se ofrece una recompensa de hasta $1.000 millones por información “veraz, precisa y oportuna” que sea de utilidad para prevenir ataques contra candidatos presidenciales, esto a tan solo un mes de la primera vuelta que será el 31 de mayo.

La medida, además de tener como objetivo disipar cualquier tipo de amenaza o atentado contra los aspirantes políticos, es la respuesta ante una queja grupal que los mismos han venido señalando durante sus campañas.

Por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció que, al parecer, el ELN tendría un presunto plan para afectar a la candidata por el Centro Democrático Paloma Valencia, mientras que Gustavo Petro aseguró el viernes pasado que, de acuerdo con la CIA en Estados Unidos, hay “datos reales” sobre un supuesto ataque del que sería víctima Iván Cepeda, senador y contendiente presidencial del Pacto Histórico.

“He hablado con los y las candidatas presidenciales, a quienes les he manifestado toda la disposición del Ministerio de Defensa, articulado con el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y con las demás entidades para continuar brindándoles todas las garantías de seguridad”, dijo el ministro de Defensa Pedro Sánchez.

Entérese: Las veces que Iván Cepeda criticó a Rodolfo Hernández por no ir a debates

Adicionalmente, precisó que todos los mecanismos de atención disponibles de la Nación están activos, con el objetivo de prevenir hechos que afecten a la seguridad de los candidatos.

“Es clave que Colombia siga compartiendo información con otros organismos de inteligencia de otras naciones para confirmar o desvirtuar toda la información que nos llega”, agregó Sánchez.

Lo que dice el Ministerio del Interior

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró este sábado que además del reforzamiento de los esquemas de seguridad de los candidatos presidenciales, lo importante es que los “servicios de inteligencia” están en alerta ante las denuncias de presuntos atentados.

“Se han tomado las medidas necesarias para que los esquemas, algunos de ellos con más de 30 personas, y cuando se desplazan al territorio son más de 40 efectivos de la fuerza pública, estén al servicio de la integridad personal de las candidatas y los candidatos, así mismo la movilización de vehículos blindados y convencionales, mantas balísticas, etc”, detalló Benedetti.

La MOE ha documentado al menos 35 amenazas contra campañas en 2026.

Lea más: Primeros ‘encontronazos’ en debate de candidatos; faltaron Cepeda y Abelardo

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