“Que cuenten al mundo si son ciertos los presuntos nexos”: reacciones al informe del NYT sobre investigación a Petro

Cuando se creía que la relación diplomática entre Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump marchaba sin mayores inconvenientes, el diario The New York Times reveló que el mandatario colombiano estaría siendo objeto de una investigación por parte de fiscales federales en los distritos Sur (Manhattan) y Este (Brooklyn) de Nueva York.
La pesquisa tendría como objetivo comprobar si Petro ha tenido nexos o relación con narcotraficantes, o si solicitó donaciones de traficantes para su campaña presidencial de 2022. Las investigaciones estarían en una etapa inicial, donde participan, según los informes reportados por la prensa, activamente fiscales especializados en tráfico internacional de drogas, así como agentes de la DEA y de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
En contexto: Justicia de EE. UU. está investigando a Gustavo Petro por presunto ingreso del narcotráfico a su campaña, según el NYT
El medio estadounidense citado consultó con fuentes de la Casa Blanca para determinar si desde allí se ordenó dicha investigación contra el presidente colombiano, pero estas negaron cualquier solicitud al respecto.
Sin embargo, la agencia Reuters sostiene que, si bien habría una investigación, Gustavo Petro no sería el foco central. “Sin embargo, su conducta ha surgido en investigaciones de narco-terrorismo y tráfico de drogas que adelantan las oficinas de la Fiscalía Federal en Manhattan y Brooklyn, Nueva York”, se lee en la nota.