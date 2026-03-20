“Que cuenten al mundo si son ciertos los presuntos nexos”: reacciones al informe del NYT sobre investigación a Petro

Cuando se creía que la relación diplomática entre Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump marchaba sin mayores inconvenientes, el diario The New York Times reveló que el mandatario colombiano estaría siendo objeto de una investigación por parte de fiscales federales en los distritos Sur (Manhattan) y Este (Brooklyn) de Nueva York. La pesquisa tendría como objetivo comprobar si Petro ha tenido nexos o relación con narcotraficantes, o si solicitó donaciones de traficantes para su campaña presidencial de 2022. Las investigaciones estarían en una etapa inicial, donde participan, según los informes reportados por la prensa, activamente fiscales especializados en tráfico internacional de drogas, así como agentes de la DEA y de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). En contexto: Justicia de EE. UU. está investigando a Gustavo Petro por presunto ingreso del narcotráfico a su campaña, según el NYT El medio estadounidense citado consultó con fuentes de la Casa Blanca para determinar si desde allí se ordenó dicha investigación contra el presidente colombiano, pero estas negaron cualquier solicitud al respecto. Sin embargo, la agencia Reuters sostiene que, si bien habría una investigación, Gustavo Petro no sería el foco central. “Sin embargo, su conducta ha surgido en investigaciones de narco-terrorismo y tráfico de drogas que adelantan las oficinas de la Fiscalía Federal en Manhattan y Brooklyn, Nueva York”, se lee en la nota.

¿Qué han dicho sobre esta investigación contra Gustavo Petro?

El mismo jefe de Estado se pronunció a través de su cuenta de X para decir que “En Colombia no existe una sola investigación sobre mi relación con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante”. Entérese: Iván Duque arremete contra Iván Cepeda y le pide que “deje la cobardía” y participe en debates “Al contrario, dediqué diez años de mi vida, con riesgo de mi existencia, lo que provocó el exilio de mi familia, a denunciar los vínculos entre los narcotraficantes más poderosos y los políticos en el Congreso de la República, así como en los gobiernos locales y nacionales con estos narcos, en lo que denominé la época de la gobernanza paramilitar (...)”, concluyó.

Entre las reacciones, destacó la del congresista estadounidense Carlos A. Giménez expresó que Petro debe responder ante los señalamientos que surgen desde la misma Fiscalía. “Gustavo Petro tendrá que enfrentar las consecuencias de su patético accionar ilegal ante la justicia estadounidense. Los colombianos están hartos de que un delincuente drogadicto esté en la Casa de Nariño. ¡Basta ya de impunidad!”, se lee en un post de X.

La candidata presidencial Paloma Valencia afirmó que es grave el informe sobre Gustavo Petro e hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para que aborden el asunto con profundidad.

“Muy grave el anuncio hoy de New York Times. Es necesario que las autoridades de Estados Unidos lleguen al fondo de las averiguaciones y le cuenten al mundo si son o no ciertos los presuntos nexos del presidente Gustavo Petro con el narcotráfico. La paz total sí es una clara muestra de la complacencia del gobierno con el delito”, aseveró Valencia.