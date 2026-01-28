En caso de desaparición forzada, Fiscalía investigará a hermano de Lucho Herrera por abuso sexual a una menor

Una investigación penal por crímenes de lesa humanidad ocurridos hace más de dos décadas en un municipio de Cundinamarca reveló otra variable determinante, tras conocer el comunicado del caso por parte de la Fiscalía General de la Nación este miércoles 28 de enero.
Rafael Herrera Herrera, procesado junto a su hermano, el exciclista Lucho Herrera, por la desaparición de cuatro campesinos, ha sido vinculado formalmente a un nuevo cargo: el delito de “acceso carnal violento” contra una menor de edad, hecho que fue descubierto durante el desarrollo de las pesquisas actuales.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, confirmó que Rafael Herrera deberá responder por este presunto abuso sexual de manera adicional a los cargos por desaparición forzada.