“Nos hace retroceder”: Carlos Carrillo rechaza designación de Quintero en la Supersalud

Se armó un verdadero estallido al interior del Gobierno por la designación del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, investigado por corrupción, como nuevo superintendente de Salud. La decisión desató una fuerte división dentro del Pacto Histórico y provocó críticas desde distintos sectores, incluso desde funcionarios del propio Gobierno.
Uno de los pronunciamientos vino de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), quien cuestionó abiertamente el nombramiento. A través de su cuenta en X, aseguró que entregar ese cargo a Quintero “nos hace retroceder como proyecto político, le hace daño al Gobierno y le da gasolina a la oposición. Esta decisión es un yerro enorme y mi deber moral es advertirlo”, expresó Carrillo, desde su cuenta de X.
Lea también: ¿Por qué van a nombrar a Quintero como superintendente de salud para cuatro meses?
Sostuvo que su deber es advertirlo, incluso si eso implica ir en contravía del Ejecutivo. “La verdadera lealtad con el presidente consiste en hablarle con honestidad y decirle lo que muchos prefieren callar”, afirmó.