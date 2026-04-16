“Nos hace retroceder”: Carlos Carrillo rechaza designación de Quintero en la Supersalud

Sostuvo que su deber es advertirlo, incluso si eso implica ir en contravía del Ejecutivo. “La verdadera lealtad con el presidente consiste en hablarle con honestidad y decirle lo que muchos prefieren callar” , afirmó.

Uno de los pronunciamientos vino de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), quien cuestionó abiertamente el nombramiento. A través de su cuenta en X, aseguró que entregar ese cargo a Quintero “nos hace retroceder como proyecto político, le hace daño al Gobierno y le da gasolina a la oposición . Esta decisión es un yerro enorme y mi deber moral es advertirlo”, expresó Carrillo, desde su cuenta de X.

Se armó un verdadero estallido al interior del Gobierno por la designación del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero , investigado por corrupción, como nuevo superintendente de Salud. La decisión desató una fuerte división dentro del Pacto Histórico y provocó críticas desde distintos sectores, incluso desde funcionarios del propio Gobierno.

El funcionario, conocido por dar declaraciones sin tapujos, defendió una postura crítica dentro de la izquierda y advirtió que este sector no puede repetir errores de otros gobiernos progresistas en la región.

“La izquierda colombiana no puede repetir los errores de la izquierda argentina, venezolana, ecuatoriana, etc. En muchos lugares del mundo, y particularmente en América Latina, la corrupción ha corroído hasta los cimientos las estructuras políticas, por eso termina normalizándose y tácitamente considerándose algo inevitable y transversal a todos los actores políticos”, señaló, al tiempo que cuestionó que se ignore el impacto político de decisiones como esta.

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Carrillo también puso sobre la mesa la situación judicial del exalcalde. Recordó que Quintero enfrenta un juicio por presuntos delitos contra la administración pública y, aunque reconoció su derecho a la defensa, insistió en que el Pacto Histórico no debe asumir el costo político de esos procesos.

“Nada le debemos y nada nos aporta (...) la mayoría de líderes políticos del Pacto hoy guardarán silencio, lo harán para evitar el desgaste de contradecir al presidente, pero el respeto real es cuidar a quienes admiramos incluso de sus errores”, dijo.

No es la primera vez que Carrillo critica públicamente a Quintero. De hecho, ha denunciado a varias de las fichas del exalcalde en el Ejecutivo.

“Hay gente buena en la izquierda, ¿por qué irse a buscar a otro lado? (...) Tiene ISA, tiene la Ugpp, que es una de las entidades que mejor pagan el Estado, es peligrosísimo. Es el personero del colegio que hace campaña ofreciendo pizza los viernes. Y además, haciendo la misma parodia de Milei”, dijo Carrillo cuando Quintero buscó ser precandidato presidencial por el Pacto Histórico.

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El malestar no se limitó al interior del Gobierno. Tras la publicación de la hoja de vida del exalcalde en la página de Presidencia, también llegaron críticas desde la oposición. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, arremetió contra el presidente Gustavo Petro y aseguró que la designación busca “terminar de robarse lo que queda del sistema de salud en Colombia”.

Finalmente, Carrillo marcó distancia de otros funcionarios de Petro que han optado por guardar silencio frente a la decisión. Según dijo, el respeto real hacia el presidente implica también advertirle sobre sus errores, en lugar de respaldar sin cuestionamientos medidas que, a su juicio, afectan al Gobierno y al proyecto político.