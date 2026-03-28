A casi un año del crimen: ¿por qué mataron a Miguel Uribe?

¿Qué sucedió para que la Segunda Marquetalia diera la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025 en Bogotá? La respuesta continúa siendo un misterio nueve meses después del hecho, pese a que la Fiscalía, la familia, y hasta el propio Gobierno han intentado encontrar una explicación. El magnicidio conmocionó al país, a la gente que hoy ve sin asombro que, dentro de dos meses, el nombre de Uribe Turbay no estará en el tarjetón que definirá al sucesor de Gustavo Petro. ¿Era ese el objetivo?
La declaración de Simeón Pérez, alias “El Viejo”, es el mapa del crimen. Una ruta tenebrosa por conversaciones frías, inmisericordes, casi clínicas. El recorrido conduce a la Segunda Marquetalia, pero es, sobre todo, el camino que dibuja su propio testimonio.