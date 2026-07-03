Clic aumenta 20% su oferta de vuelos desde Medellín y anuncia beneficios para viajeros: estas son las rutas

La aerolínea Clic anunció un incremento del 20% en su oferta de vuelos desde Medellín, como parte de una estrategia para fortalecer la conectividad regional de Colombia. La expansión será posible gracias al fortalecimiento de su flota de aviones y de su capacidad operativa, lo que permitirá ofrecer más sillas, nuevos horarios y mayores opciones de conexión desde el aeropuerto Olaya Herrera. Con esta decisión, la compañía ampliará la oferta en rutas que conectan a Medellín con algunos de los principales destinos del país, entre ellos Bogotá, Cali, Bucaramanga, Pereira, Montería, Quibdó, Tolú, Bahía Solano y Nuquí. Puede leer: Medellín estrena vuelo directo a Montego Bay, Jamaica, con Wingo por 168 dólares El objetivo es brindar a los pasajeros una mayor disponibilidad de vuelos y una mayor flexibilidad para planificar sus desplazamientos dentro del territorio nacional.

Más frecuencias entre Medellín, Bogotá y Cali

Como parte de la expansión, Clic ofrecerá hasta ocho frecuencias diarias entre Medellín y Bogotá y hasta cinco frecuencias diarias entre Medellín y Cali. La aerolínea también incrementará su operación hacia Bucaramanga, Pereira y Montería, fortaleciendo la conectividad entre distintas regiones del país. Entérese: Wingo proyecta mover más de 700.000 pasajeros en temporada alta y lanza cinco nuevas rutas La compañía explicó que esta estrategia consolida al aeropuerto Olaya Herrera como su principal centro de conexiones, desde donde busca optimizar los tiempos de viaje y facilitar que los pasajeros puedan enlazar con otros destinos de su red de rutas.

Clic fortalece el aeropuerto Olaya Herrera como centro de conexiones

Según Isaac Herrera, gerente general de Clic, el aumento en la capacidad permitirá fortalecer la operación de la compañía en Medellín, considerada uno de sus principales centros de conexión. ”Este crecimiento nos permite seguir fortaleciendo nuestra operación en Medellín, uno de los centros de conexión más importantes para la compañía. Con más capacidad podremos ofrecer mejores opciones de viaje, mayor disponibilidad de sillas y continuar conectando a los pasajeros con los destinos que más valoran”, afirmó el directivo. La empresa sostiene que el fortalecimiento de la operación desde el aeropuerto Olaya Herrera facilitará una mejor conexión entre regiones y ofrecerá a los viajeros más alternativas para llegar a sus destinos.

Beneficios para los pasajeros de Clic