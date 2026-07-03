Caimán de más de cuatro metros sorprende a pescadores en Puerto Nare, Antioquia

La presencia de un caimán de más de cuatro metros, es decir, más de dos veces su estatura promedio de una persona en nuestro medio, asustó a un grupo de pescadores en el municipio de Puerto Nare, en el Magdalena Medio antioqueño.

Le recomendamos leer: 200 caimanes llaneros podrían morir por desnutrición: están sin alimento desde hace seis meses

Apareció cuando los lugareños trataban de sacar del agua el producto de su faena. Estaba enredado en la red y el paso siguiente fue manipularlo con cuidado con el objetivo de que ni el animal sufriera daño ni las personas fueran heridas con los colmillos protuberantes de este en una posible reacción natural de defensa al sentirse agredido. Al final lo dejaron en libertad en un sitio distante.

No obstante, el biólogo David Echeverri, jefe de Biodiversidad de Cornare (Corporación Autónoma Regional del Río Negro y Nare), aclaró que, si bien en este caso el encuentro se hizo viral por la publicación de un video en las redes sociales, es relativamente normal hallar caimanes, también denominados babillas, en esta zona de influencia del río Magdalena, tanto en afluentes del río madre como en quebradas y humedales.

Lo que no es tan usual es ver un espécimen tan grande, si bien realmente cualquiera se puede impresionar al verles el largo desde la cola hasta las fauces.

Estos se diferencian de los cocodrilos, que suelen ser de un tamaño superior, además por la forma del cráneo y la morfología de los colmillos.

“Generalmente, el cocodrilo es más grande, aunque también existen caimanes que alcanzan tamaños considerables”, añadió Echeverri, quien resaltó que la presencia de un caimán “debe ser motivo de alegría, pues indica que los esfuerzos de conservación, siembra y restauración de hábitats están dando resultados”.

Precisó, sin embargo, que el sitio donde habría sido avistado el mencionado ejemplar no hace parte de la jurisdicción de Cornare, sino de Corantioquia (la Corporación Autónoma del Centro de Antioquia), si bien se confunde por la cercanía con su vecino, el municipio de Puerto Triunfo.