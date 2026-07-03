¡A lo Djokovic! Novak sufrió, ganó y se clasificó a octavos de final en Wimbledon

Este viernes 3 de julio, Novak Djokovic se enfrentó al francés Arthur Rinderknech en la Center Court del All England Competition por la tercera ronda de Wimbledon. El serbio que ganó 7 títulos sobre el césped británico no consigue el galardón mayor desde 2022, pero sin Carlos Alcaraz en el torneo, todo parece indicar que Nole tiene más posibilidades, eso sí, aún están Jannik Sinner y Alexander “Sascha” Zverev, quienes parten como favoritos.

Para el tercer duelo, que lo tuvo como escollo al galo, número 25 del ranking ATP, el Joker tuvo que sufrir bastante con el potente saque de Rinderknech, quien se especializó con los aces, e incluso extendió el primer set gracias a esto. Nole se llevó la manga inicial por 7-5; sin embargo, a sus 39 años y bajo el sol veraniego de la capital inglesa, aguantar un ritmo de partido de tal magnitud se convierte en algo casi utópico.

Durante la segunda salida, Novack pudo descansar un poco más, esto debido a que pudo contrarrestar en una ocasión la ola de aces que traía el franco, quebrando una vez con la que “Batata” Clerc denomina la mejor devolución del circuito y ganar ese episodio por 6-4. El problema vino en el tercer capítulo, pues allí dominó de principio a fin Arthur, quizá en un tiempo de descanso competitivo del balcánico, pero sin desmerecer la impecable técnica del oriundo de Gassin.

Aumentó el nivel tenístico en el cuarto set, donde ambos dominaron con su saque, incluso barriendo al otro en dos games por lado. Tan parejo fue, que tuvieron que decidir todo en tie-break tras el 6-6 en una cuarta entrega de alta tensión, pero al final, este gran capítulo de tenis no podía cerrar de otra forma que con un poético punto ganado por Djokovic in extremis, en el cual, cayéndose, logró el séptimo punto y se quedó con el cuarto set por 7-6. Nole ganó a lo Nole en 3 horas y un minuto de juego.