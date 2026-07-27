Jennifer Pedraza denuncia presunta “agenda proxeneta” y lobby de empresarios webcam en el Congreso

Una polémica se desató entre la senadora de Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza, y la también legisladora del Pacto Histórico, Alejandra Omaña, quien en la industria del cine para adultos se dio a conocer como Amaranta Hank. La discusión se abrió por acusación de una agenda “proxeneta” en el Congreso de la República.

El señalamiento lo hizo Pedraza en una conversación con Radio Caracol. Allí, mientras hablaba de su control político al presidente saliente, Gustavo Petro, y al entrante, Abelardo de la Espriella, manifestó estar en contra de un presunto “lobby” de empresarios del sector webcam que es promovido por la senadora Omaña y otros colegas del Pacto Histórico.

"Yo estoy absolutamente en contra de la agenda proxeneta. Y no me refiero solamente a usted, sino a quienes se han movido para hacerlo bien en el Congreso".”, manifestó Pedraza ante el medio mencionado.

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La integrante de Dignidad y Compromiso lanzó sus dardos a quienes, según ella, promueven la regulación del trabajo sexual, algo que para ella también estaría presuntamente ligado a ser una garantía para los intereses de los empresarios del sector webcam y no para los derechos de las mujeres.

"Hay un lobby en particular de los empresarios, del webcam. Ni siquiera estoy hablando en particular de lo que tiene que ver con quienes ven en una visión regulador la garantía de los derechos de las mujeres, que para mí están en explotación sexual ”, reiteró Pedraza en el medio radial.

Sobre estas acusaciones, la senadora Omaña anunció que emprenderá acciones legales ante la Fiscalía por estos señalamientos y defendió su gestión asegurando que su activismo busca proteger los derechos laborales de quienes ejercen el trabajo sexual voluntariamente y ayudar a quienes desean abandonar dicha actividad.