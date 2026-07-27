La “locura” del mercado: Yan Diomandé lleva menos de 500 días como profesional y el Real Madrid se lo “quitó” al PSG

El fútbol es un negocio multimillonario. De acuerdo con datos de SportsValue, este deporte mueve, por lo menos, 80.000 millones de dólares cada año. En el mundo globalizado en que vivimos tanto dinero parece haber hecho daño. Ahora los futbolistas, con sus agentes y empresarios detrás, parecen economías latinoamericanas: cada que un nombre suena en el mercado, se oferta con precios “inflados”. Este parece ser el caso del marfileño Yan Diomandé. Se sabe que jugar un buen Mundial cambia la vida de cualquier deportista; si no, pregúntenle a James Rodríguez, que después de ser el goleador de Brasil 2014 llegó al Real Madrid con 24 años. El extremo africano, quien apenas lleva 495 días como futbolista profesional –debutó el 19 de marzo de 2025 con el Leganés español–, es el nombre que, en este momento, tiene en vilo al mercado.

Diomandé, nacido en Abidjan, Costa de Marfil, el 14 de noviembre del 2006 –tiene 19 años–, jugó 4 encuentros en el Mundial de Norteamérica. En ellos, sumó 332 minutos en cancha, creó once ocasiones de gol, tuvo una precisión del 86% en sus pases y dio una asistencia. Eso llevó a que equipos grandes del fútbol europeo, como el PSG y Real Madrid, se interesaran por quedarse con sus servicios.

¿Por qué el caso Diomandé ha sido “disrruptivo” en el mercado de pases?

Diomandé es un futbolista talentoso. El jugador africano es veloz, tiene buena capacidad individual y, además, suele marcar goles. Con el Leipzig alemán, al que llegó en julio del 2025 a cambio de 20 millones de euros, anotó 12 goles y dio 9 asistencias en los 33 encuentros que tuvo la temporada previa a la Copa del Mundo que se jugó en Norteamérica. Eso llevó a que el portal especializado en el mercado de pases, Transfermarkt, valorara su pase en 90 millones de euros. El futbolista, que se formó para el balompié en la Academia DME de Florida, Estados Unidos, a la que llegó cuando tenía 15 años y empezó a jugar en el Frenzi de la Liga Premier Soccer estadounidense del 2023, tiene contrato con el Leipzig alemán hasta mediados del 2030.

Sin embargo, después del Mundial manifestó su interés de salir del equipo. Sabía del interés que tenía el PSG por él. De acuerdo con lo que informó la prensa francesa, hubo un principio de acuerdo entre el futbolista marfileño y el bicampeón de la Champions. Sin embargo, la transferencia se cayó el domingo, cuando el cuadro parisino emitió un comunicado informando que desistió del negocio. “El Paris Saint-Germain retiró oficialmente su interés y dio por terminadas todas las negociaciones por Yan Diomandé. Las exigencias económicas, tanto del precio del traspaso como del salario, eran totalmente desproporcionadas y podrían desequilibrar el mercado. El PSG no se desviará de sus principios de gestión financiera rigurosa y equilibrio de plantilla”, aseguró el cuadro francés, que en 2022 fue multado por romper el fair play financiero entre 2019 y 2022 tras sumar pérdidas superiores a 30 millones de euros en esos años.

¿Cuánto dinero pediría Diomandé y cómo influyó Real Madrid en la transacción?

Por el momento, no se sabe cuánto pidió el Leipzig al PSG por quedarse con el jugador. Tampoco se conoce, con exactitud, la cifra que tanto él, como su representante, pedían como salario. Lo que sí se sabe es que, en los últimos días, el Real Madrid mostró de manera abierta su interés por el jugador y que, en ese momento, los precios se inflaron.

Teniendo como base el valor de Transfermarkt, el equipo que se quiera quedar con Diomandé debe pagarle al Leipzig alemán más de 90 millones de euros. Según los datos que se conocen, el Real Madrid habría ofrecido 100 millones para cerrar la operación en tiempo récord. Eso convertiría al futbolista africano en el cuarto fichaje más costoso de la historia de la institución: solo estaría por debajo de Jude Bellingham, por quien pagaron 133 millones en 2022; Eden Hazard, a quien ficharon por 115 millones en 2019; y Gareth Bale, por quien dieron 101 millones de euros en 2013 para llevarlo del Tottenham inglés.

Entre tanto, por el lado del salario exigido por el jugador, tampoco se tienen datos. No obstante, se sabe que su salario en el equipo alemán es de 1,9 millones de euros por temporada. En el PSG, donde el jugador mejor pagado es Ousmane Dembelé (27 millones de euros), seguro no iba a ser el mejor pagado; pero sí exigía un sueldo que les pareció desfasado por su edad. En el Real Madrid, donde Kylian Mbappé, con una remuneración anual de 31,25 millones de euros, es el mejor pago de la plantilla, seguro le ofrecerán un buen contrato que cumpla con las expectativas del futbolista y su empresario, a quien parece que, bajo la lógica loca del mercado globalizado en el que se ha convertido el fútbol en los últimos años, le falta poco para convertirse en un nuevo joven millonario. ¿Cómo no, si juega un deporte que mueve más de 80.000 millones de euros cada año?

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