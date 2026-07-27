¿Brote fuera de control? Veeduría asegura que hay 60 casos de tuberculosis en El Pedregal; las autoridades oficiales cuentan 48

A pocos días de que las autoridades sanitarias confirmaran un brote de tuberculosis en la cárcel El Pedregal, la Veeduría Penitenciaria de Antioquia advirtió que la situación podría ser mucho más crítica de lo que se conoce oficialmente.
El defensor de derechos humanos de la población privada de la libertad, Jorge Carmona, aseguró que actualmente habría más de 60 personas contagiadas con tuberculosis dentro del establecimiento penitenciario y solicitó que se declare una emergencia sanitaria para evitar que la enfermedad continúe propagándose entre los más de 4.500 hombres y mujeres recluidos en ese centro carcelario.
“Todo el que se atreve a informar lo que está pasando en la cárcel El Pedregal es porque se están llevando personas con tuberculosis hacia otros departamentos. Eso significa que están trasladando una enfermedad de un establecimiento a otro”, denunció Carmona.
El defensor también cuestionó las condiciones en las que estarían siendo aislados algunos internos diagnosticados con la enfermedad y aseguró que los espacios destinados para ello no serían adecuados para su tratamiento.
Además, señaló que el penal contaría únicamente con dos médicos para atender a toda la población privada de la libertad, situación que, según dijo, agrava el riesgo sanitario.
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