¿Quién es el poderoso coronel Carlos Feria y por qué la Fiscalía intenta llevarlo a juicio por segunda vez?

El coronel Carlos Alberto Feria, durante años una de las figuras más discretas y cercanas al presidente Gustavo Petro, enfrentará nuevamente a la justicia. La Fiscalía General de la Nación anunció que lo llevará a juicio por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal, por su presunta responsabilidad en la realización irregular de una prueba de polígrafo a Marelbys Meza, exniñera de la entonces jefa de Gabinete Laura Sarabia. Feria no es un oficial cualquiera. Su trayectoria, descrita durante años como intachable, lo llevó a convertirse en uno de los hombres de mayor confianza de Petro desde la Alcaldía de Bogotá. Ese vínculo se consolidó con el tiempo hasta que asumió la jefatura de la Casa Militar de la Presidencia, desde donde manejó en silencio la seguridad del mandatario y de su entorno más cercano. Entérese: Fiscalía acusará al coronel Carlos Feria por prueba de polígrafo a exniñera de Laura Sarabia

Su nombre permaneció fuera del radar público hasta que estalló el escándalo por las interceptaciones ilegales y los procedimientos irregulares adelantados tras la desaparición de un maletín con dinero en la casa de Laura Sarabia. En ese contexto, en 2023, Marelbys Meza denunció que fue trasladada en un vehículo oficial y sometida a una prueba de polígrafo en instalaciones de la Casa de Nariño, sin orden judicial y fuera de cualquier protocolo legal.

Según la Fiscalía, Feria habría tenido un rol clave en esos hechos. Ordenó a sus subalternos ubicar el dinero reportado como perdido, dispuso recursos oficiales para el traslado de la niñera y coordinó la práctica del polígrafo. Estas actuaciones son las que ahora sustentan el nuevo llamado a acusación. La audiencia de formulación quedó programada para el miércoles 18 de febrero, a las 8:00 de la mañana.

La justicia condenó el martes 28 de octubre de 2025 a 11 años de prisión al capitán Carlos Andrés Correa y al patrullero Jhon Fredy Morales por su participación en interceptaciones ilegales -o “chuzadas”- a las comunicaciones de dos exempleadas de Laura Sarabia. Foto: Archivo

No es la primera vez que el coronel enfrenta este proceso. En 2024 ya había sido acusado por los mismos hechos y delitos, pero el Tribunal Superior de Bogotá anuló esa acusación al considerar que no estaba definido si el caso debía ser asumido por la justicia ordinaria o por la justicia penal militar. Superado ese vacío procesal, la Fiscalía reactivó la ofensiva judicial. Lea también: Proceso contra el coronel Carlos Feria por polígrafo a exniñera de Laura Sarabia se queda en la justicia ordinaria

Además de este expediente, Feria también fue llamado a declarar dentro de la investigación por la muerte del coronel Óscar Dávila, ocurrida el 9 de junio de 2023, un episodio que sigue rodeado de interrogantes y que salpicó aún más al círculo de seguridad presidencial. Más allá de los estrados, el caso de Carlos Alberto Feria representa la caída de uno de los hombres que durante más de una década actuó como escudero del hoy presidente. Incluso durante la campaña, se le atribuye la organización de los esquemas de protección y existen registros fotográficos en los que aparece cubriendo con su cuerpo a Petro. Hoy, esa cercanía, que fue su mayor fortaleza, se convirtió en el principal telón de fondo de un proceso que pone en entredicho su carrera y expone las grietas en el manejo de la seguridad del alto gobierno.

