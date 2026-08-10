¿Quién era alias Ruso, cabecilla de las disidencias abatido por el Ejército?

En una operación del Ejército ejecutada en los primeros días del presidente Abelardo de la Espriella, fue abatido Hernando Forero Mosquera, cabecilla de la estructura 28 de las disidencias de las Farc y quien llevaba más de 21 años en la insurgencia.
Conocido con el alias de Ruso o Alemán, según información del Ejército Nacional, este sujeto era el responsable directo del corredor logístico que conecta los departamentos de Arauca, Casanare, Guaviare y Meta y coordinaba el abastecimiento y la movilidad de recursos.