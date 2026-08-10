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Este fue el epicentro del temblor de 7.4 que asustó esta mañana a Colombia

Las autoridades adelantan la evaluación de posibles daños y emergencias derivadas del movimiento telúrico.

  • Temblor en Colombia. Foto: El Colombiano
    Temblor en Colombia. Foto: El Colombiano
hace 37 minutos
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Un fuerte sismo de magnitud 7.4 se registró en la mañana de este lunes 10 de agosto, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a. m. y tuvo una profundidad de 79 kilómetros. El epicentro fue localizado cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

Tras el sismo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que mantiene comunicación con las autoridades territoriales y las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) para verificar si se presentaron afectaciones.

Por ahora, las autoridades adelantan la evaluación de posibles daños y emergencias derivadas del movimiento telúrico.

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