“Hay que pasar la página rápido”: Lucas González defendió sus decisiones y la intensidad de Nacional ante América

Atlético Nacional se fue del Pascual Guerrero con una derrota 1-0 ante América que dejó frustración por el resultado, pero también algunas conclusiones positivas para Lucas González. El técnico verdolaga consideró que su equipo tuvo el control durante buena parte del encuentro y que una desconcentración en una jugada que América había trabajado previamente terminó marcando la diferencia.
El entrenador reconoció que perder un clásico siempre genera tristeza y molestia, aunque insistió en que el análisis no puede quedarse únicamente en el marcador. Para González, Nacional consiguió someter a un rival que atraviesa un buen momento y terminó jugando buena parte del partido en su propio campo.