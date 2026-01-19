¿Quién irá con Petro a Washington? Los líos del Gobierno para armar la lista de acompañantes del presidente a EE. UU.

La reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro está pactada para el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca. Para el encuentro, solamente el jefe de Estado y el embajador en EE. UU. están confirmados por parte de la delegación colombiana, pues el estatus migratorio de otros funcionarios sería un problema a la hora de conformar el equipo de apoyo de la Presidencia.

En una reunión que se ve como un paso fundamental para recomponer la tensa relación entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, la cual se ha mantenido así desde el año pasado cuando el republicano Trump comenzó su segundo mandato en la Casa Blanca, ya la comisión del gobierno colombiano contaría con una baja importante.

La primera funcionaria que tendría líos para viajar a Washington es la canciller Rosa Villavicencio, quien, pese a que es la encargada de las relaciones exteriores de Colombia, no tiene visa para ingresar a Estados Unidos.

La ausencia de dicho permiso para ingresar a territorio estadounidense se debe a que la ministra fue la primera en renunciar a su visado cuando, por unas declaraciones incendiarias del presidente Petro en las calles de Nueva York, el gobierno de EE. UU. le quitó la visa al mandatario.