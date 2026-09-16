¿Qué debe hacer Colombia para que EE. UU. levante la descertificación antidrogas? Estas son las condiciones

La permanencia de Colombia en la lista de países que, según Estados Unidos han “fallado de manera demostrable” en la lucha contra las drogas, no es necesariamente indefinida.
La propia determinación de Washington, que anunció este miércoles que el país sigue con descertificación en lucha antidrogas, deja abierta la posibilidad de que el país sea retirado de esa categoría en la evaluación de 2027, pero condiciona esa decisión a resultados concretos durante los siguientes 12 meses.
El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, quien lleva más de un mes en el cargo, tendrá así dos objetivos centrales frente a Washington: avanzar en una erradicación agresiva de los cultivos de coca y conseguir el desmantelamiento efectivo de las estructuras narcoterroristas.
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El mensaje de la Casa Blanca es que, si Colombia demuestra avances en esos dos frentes, el estatus podría ser reconsiderado el próximo año. La decisión estadounidense se produce por segundo año consecutivo.
Colombia fue incluida nuevamente entre los países que, a juicio de Washington, incumplieron sus compromisos internacionales de lucha contra los narcóticos.
En la determinación anterior, emitida en septiembre de 2025, el gobierno de Donald Trump ya había utilizado por primera vez en casi tres décadas la categoría “fallado de manera demostrable” para Colombia y había atribuido buena parte de la responsabilidad política a la administración de Gustavo Petro.