Luis Díaz, Cuadrado, Quintero y otros referentes de la Selección dedicaron emotivos mensajes a James Rodríguez

Luis Díaz, Dayro Moreno, Juan Fernando Quintero, Juan Guillermo Cuadrado, Mario Alberto Yepes y Jhon Córdoba, son algunos de los jugadores de la Selección Colombia que reaccionaron en las redes sociales al adiós que anunció James Rodríguez.
Quintero fue uno de los primeros en reaccionar. “Gracias por todos los momentos juntos !! Es un placer haber compartido con vos tantos años !! Te quiero hermano, se feliz (Sic)”.
Carlos Sánchez escribió: “Grande siempre. Muchas gracias por dejarte la vida en cada partido con la Selección”.
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Luis Díaz publicó en sus redes: “Durante mucho tiempo te vi jugar y soñé con algún día poder compartir una cancha contigo. Lo veía como uno de esos sueños que uno guarda desde lejos, sin saber si algún día se van a cumplir. Y la vida terminó regalándome algo todavía más especial: no solo jugar contigo, sino poder llamarte compañero y defender juntos la camiseta de nuestra Selección.
Nunca voy a olvidar lo que significó para mí verte por primera vez a mi lado con la misma camiseta y pensar: “lo que algún día soñé, hoy lo estoy viviendo”. Por eso me siento profundamente afortunado de haber compartido contigo este camino, campeonatos, alegrías y tantos momentos que voy a guardar para siempre.
Gracias por cada consejo, por todo lo que me enseñaste y por el legado tan grande que dejas. Siempre vas a tener mi respeto y mi admiración.
Gracias por haber sido parte de uno de mis sueños más bonitos, 10. Eres un crack y siempre lo vas a ser. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga siempre en todo lo que viene”.