Artistas abandonan gira de Ed Sheeran tras salida de Macklemore por apoyo a Palestina: esto dijo el cantante

La gira de Ed Sheeran por Norteamérica y Suramérica enfrenta cambios en su programación después de que cuatro artistas que participaban como teloneros o acompañantes anunciaran este martes, 16 de septiembre, su salida del tour en solidaridad con Macklemore, quien fue excluido de las fechas restantes en Estados Unidos tras pronunciarse a favor de Palestina durante dos presentaciones en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Sheeran afirmó que la decisión correspondió al promotor de la gira y a los recintos que rechazaron la participación del rapero.

Los músicos que anunciaron su retiro son Finneas, productor y hermano de Billie Eilish; el cantautor irlandés Aaron Rowe; la banda irlandesa Beoga, que acompañaba a Sheeran durante los conciertos; y la agrupación danesa Lukas Graham. Rowe y Lukas Graham habían sido anunciados para reemplazar a Macklemore en algunas de las fechas estadounidenses restantes. La salida de los cuatro artistas ocurrió después de que Sheeran publicara un comunicado en el que explicó su posición frente a la exclusión de Macklemore y señaló que había mantenido conversaciones durante varios días con los responsables de los recintos para intentar resolver la situación.

¿Por qué Macklemore fue apartado de la gira?

La controversia comenzó el 4 de septiembre, cuando Macklemore actuó como telonero de Sheeran en el MetLife Stadium. Durante su presentación, el rapero manifestó públicamente su respaldo a Palestina y pidió atención sobre la situación en Gaza. “Una de las principales razones por las que quise hacer esta gira es para poder pararme en estadios como este y decir dos palabras que son muy, muy importantes para mí: Palestina libre”. Durante otra presentación, Macklemore también se dirigió a los asistentes judíos y afirmó: “Criticar a Israel, criticar el apartheid, estar en contra del genocidio, no es de ninguna manera una crítica hacia ustedes”. Sus intervenciones generaron críticas de organizaciones y personas que consideraron que sus mensajes eran de carácter político o antisemita. Entre quienes cuestionaron sus actuaciones estuvo la cantante Pink, quien posteriormente explicó públicamente sus reparos frente a las declaraciones del rapero. Macklemore, cuyo nombre real es Benjamin Haggerty, ha expresado desde hace años su respaldo a los palestinos. En 2024 publicó la canción Hind’s Hall, vinculada con las protestas estudiantiles propalestinas en la Universidad de Columbia. La situación se trasladó posteriormente a los recintos donde estaban programados los conciertos de Sheeran. Messina Touring Group, promotora de la gira, indicó que varios estadios comunicaron que no permitirían la presentación de Macklemore y que mantenerlo en el cartel podía poner en riesgo la realización de los conciertos. Entérese: Stream Fighters 5: estas son las peleas y participantes del evento organizado por WestCol Uno de los casos fue el Gillette Stadium, en Massachusetts, propiedad del grupo relacionado con Robert Kraft, dueño de los New England Patriots. Kraft confirmó que Macklemore no se presentaría allí en las fechas previstas para el 25 y 26 de septiembre. “Con base en las acciones recientes de Macklemore, el contenido difundido desde el escenario durante los conciertos de Ed Sheeran en Nueva Jersey y un historial más amplio de retórica e imágenes antisemitas que consideramos muy ofensivas y dolorosas para la comunidad judía, determinamos que su participación en los conciertos del 25 y 26 de septiembre en el estadio Gillette cruzaría ese límite”, dijo Kraft en un comunicado. El empresario añadió: “Esta decisión no busca minimizar el sufrimiento de palestinos inocentes ni negar a nadie el derecho a defenderlos. Se han perdido demasiadas vidas y ha habido demasiado sufrimiento, pero compartir únicamente información selectiva e ignorar las acciones de Hamas no es honesto y solo fomenta más división y odio”. Macklemore, por su parte, sostuvo que Kraft había presionado a otros propietarios de estadios para impedir su participación en la gira. Esa afirmación fue reportada por el rapero en sus redes sociales, mientras Kraft confirmó su decisión respecto al Gillette Stadium, pero no respondió a esa acusación específica.

La posición de Ed Sheeran

Sheeran aseguró que intentó intervenir para buscar una solución y negó haber ordenado la salida de Macklemore de la gira. Según explicó en Instagram, los recintos de las próximas fechas le comunicaron que cancelarían los conciertos si el rapero continuaba como telonero. “La salida de Macklemore de la gira fue decisión del promotor, no mía”, afirmó el martes. También precisó que el contrato del artista era directamente con el promotor y no con él. Sheeran sostuvo que no habría puesto en riesgo los conciertos ya planeados ni el trabajo del equipo y de los demás artistas y músicos vinculados a la gira.

Sheeran se pronunció sobre el conflicto entre Israel y Palestina

El cantante también respondió a las críticas relacionadas con su posición frente al conflicto entre Israel y Palestina. Dijo que mantiene opiniones personales sobre la situación, pero que decidió no utilizar sus conciertos como espacios para expresar posturas políticas. “No soy cómplice”, escribió. “Tengo mis opiniones personales sobre este conflicto devastador. El hecho de que decida no hablar públicamente al respecto no significa que no las tenga, ni que el asunto me sea indiferente”. Sheeran explicó que sus conciertos reúnen a personas de distintas edades y procedencias, incluidos niños, por lo que prefiere mantenerlos al margen de los debates políticos. Al mismo tiempo, reconoció el derecho de Macklemore a expresar públicamente sus posiciones y señaló que existen distintas maneras de promover cambios y buscar la paz. “Yo elijo utilizar mi fama y mi plataforma para ofrecer un espacio seguro y de refugio, para mantener la diplomacia y propiciar el diálogo en lugar de cerrarlo”, escribió. Finalmente, Sheeran señaló que Macklemore tuvo libertad para elegir las canciones que interpretó durante sus presentaciones, al igual que los demás artistas que participan como teloneros.

Finneas, Beoga, Rowe y Lukas Graham se retiran

Finneas, Aaron Rowe, Lukas Graham y Beoga anunciaron su salida de las próximas presentaciones estadounidenses de la gira de Sheeran, horas después de la declaración sobre Macklemore. Rowe y Lukas Graham fueron incluidos para cubrir fechas inicialmente asignadas al rapero, mientras Beoga acompañaba directamente a Sheeran. Finneas escribió: “Los artistas no deben ser silenciados cuando alzan la voz por los oprimidos. Me solidarizo con Palestina y su pueblo”. Beoga relacionó su decisión con Palestina y la historia de Irlanda, señalando que “conocen el colonialismo” de primera mano. Rowe cuestionó que multimillonarios puedan silenciar a quienes se pronuncian sobre el conflicto. Lukas Graham también cuestionó el papel de los propietarios de grandes recintos.

Las posiciones enfrentadas tras la salida de Macklemore

Macklemore afirmó que defender públicamente una posición sobre Palestina le ha costado contratos, patrocinios, festivales y conciertos. “Tomar partido puede salir caro. Dinero, contratos publicitarios, patrocinios, festivales, conciertos privados, relaciones y acceso. Yo lo he perdido todo”, escribió. El rapero negó además que sus críticas a Israel o al sionismo sean antisemitas. Kraft, por su parte, vinculó la decisión sobre su presentación en el Gillette Stadium con antecedentes de expresiones antisemitas, entre ellos la polémica por un disfraz que Macklemore utilizó en 2014 y por el que se disculpó. El debate también incluye la libertad de expresión y las facultades de los propietarios privados para decidir quién actúa en sus espacios. Lee Rowland, de la Coalición Nacional contra la Censura, señaló que tienen esa potestad, pero advirtió sobre una posible autocensura de los artistas. La controversia se desarrolla en medio de la guerra entre Israel y Hamás. Israel rechaza las acusaciones de genocidio y atribuye sus operaciones al ataque del 7 de octubre de 2023, que dejó unos 1.200 muertos y 251 rehenes. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, reporta decenas de miles de muertos durante la campaña israelí; organismos internacionales utilizan esas cifras, aunque proceden de una fuente administrada por el grupo. La gira queda con cambios en su programación y cuatro artistas menos, mientras Macklemore mantiene su postura sobre Palestina y Sheeran defiende mantener sus conciertos al margen de la política. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: Acuerdo entre Hamás e Israel: el desarme del grupo palestino queda condicionado a la retirada de Gaza

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