“Prefiero ser glorioso en mi mesa de escritura que famoso”: candidato al Nobel Mircea Cărtărescu en Medellín

Desde hace un tiempo, cada año, por esta época, un nutrido grupo de lectores colombianos cruza los dedos para que los académicos de Estocolmo le concedan –por fin– el Nobel de Literatura al rumano Mircea Cărtărescu. Sus novelas –algunas de una considerable extensión– y sus libros de cuentos son títulos habituales en los grupos de lectura del país. De hecho, El ojo castaño de nuestro amor, Lulu y Solenoide son libros que despiertan las simpatías de profesores, estudiantes, lectores compulsivos y de ocasión. ¿Por qué un autor de una parte remota del mundo le resulta tan entrañable a los colombianos? Las hipótesis son muchas y todas ellas parten de un talento literario que se despliega en cada página de sus libros.
Invitado a la Fiesta del Libro de Medellín, Cărtărescu atendió a EL COLOMBIANO en la terraza de un hotel de El Poblado. Allí, mientras este diálogo se desenvolvió, su esposa Ioana Nicolaie le tomó fotos a él y al paisaje de la ciudad. Además, como si fuera poco, Marian Ochoa de Eribe fue la intérprete entre el reportero y el escritor.