Las últimas publicaciones de Cristian Herrera antes de ser asesinado y la decisión que dejó sin escoltas al periodista

El asesinato del periodista judicial Cristian Herrera continúa generando conmoción en Colombia y abre nuevas líneas de investigación sobre los posibles móviles detrás del crimen ocurrido en Cúcuta. De acuerdo con información revelada por El Tiempo, las autoridades analizan tanto su trabajo periodístico como los mensajes que publicó en redes sociales horas antes de ser atacado.
Herrera, reconocido comunicador de Norte de Santander y representante de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en la región, se convirtió en el líder social número 66 asesinado en el país durante 2026. Durante más de dos décadas ejerció labores periodísticas enfocadas en temas de orden público, narcotráfico, corrupción y estructuras criminales que operan en el departamento, especialmente en la convulsionada región del Catatumbo.