Congresista Hernán Cadavid propone eliminar la reposición de votos en consultas: “No más pagos de los ciudadanos”

El representante a la Cámara y aspirante al Senado Hernán Cadavid confirmó su intención de presentar un proyecto de reforma electoral ante el Congreso de la República.
La iniciativa del congresista busca reglamentar que los aspirantes que participen en mecanismos de consulta no tengan derecho a recibir remuneración económica por los sufragios obtenidos, argumentando que el sistema actual es utilizado por algunos participantes para autofinanciarse de manera abusiva.
Cadavid anunció su idea a través de la red social X. “No puede seguir siendo que los colombianos les paguemos las campañas políticas a quien se le antoje presentarse a una consulta interpartidista”, expresó el representante, subrayando que su reforma busca reducir las cargas al erario y corregir distorsiones en la competencia política.
En el video, el legislador también le envía una pulla al candidato presidencial, Iván Cepeda, a quien recientemente el Consejo Nacional Electoral (CNE) le negó participar en la consulta del Frente por la Vida alegando que ya había participado en una consulta interpartidista en el mes de octubre, pues para Cadavid son justo ese tipo de abusos los que piensa combatir.