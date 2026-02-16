x

Congresista Hernán Cadavid propone eliminar la reposición de votos en consultas: “No más pagos de los ciudadanos”

El legislador del Centro Democrático anunció la radicación de la iniciativa para acabar con el reembolso de dinero por votos obtenidos en consultas internas o interpartidistas. Estos son los detalles de la propuesta.

  • El congresista Hernán Cadavid propone eliminar la reposición de votos en las consultas para que no pasen, según él, abusos con los recursos públicos como al parecer lo pretendía Iván Cepeda con su aspiración a otra consulta. Fotos: Andrés Camilo Suárez Echeverry y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

El representante a la Cámara y aspirante al Senado Hernán Cadavid confirmó su intención de presentar un proyecto de reforma electoral ante el Congreso de la República.

La iniciativa del congresista busca reglamentar que los aspirantes que participen en mecanismos de consulta no tengan derecho a recibir remuneración económica por los sufragios obtenidos, argumentando que el sistema actual es utilizado por algunos participantes para autofinanciarse de manera abusiva.

Lea también: CNE determina que Iván Cepeda no podrá participar en consulta de izquierda: “Voy a primera vuelta”, anuncia el candidato

Cadavid anunció su idea a través de la red social X. “No puede seguir siendo que los colombianos les paguemos las campañas políticas a quien se le antoje presentarse a una consulta interpartidista”, expresó el representante, subrayando que su reforma busca reducir las cargas al erario y corregir distorsiones en la competencia política.

En el video, el legislador también le envía una pulla al candidato presidencial, Iván Cepeda, a quien recientemente el Consejo Nacional Electoral (CNE) le negó participar en la consulta del Frente por la Vida alegando que ya había participado en una consulta interpartidista en el mes de octubre, pues para Cadavid son justo ese tipo de abusos los que piensa combatir.

“No puede suceder que sean los colombianos los que le terminen pagando las campañas políticas y electorales como pretendía hacerlo Iván Cepeda, quien ya había participado en una consulta y violando la ley pretendía hacerlo en otro más”, destacó.

¿Cómo funciona la reposición de votos en Colombia?

Actualmente, el sistema de reposición de votos, regulado por la ley estatutaria 1475 de 2011, permite que los partidos y movimientos recuperen parte de lo invertido en campañas si alcanzan un umbral mínimo de votación.

Según la última disposición del CNE, el valor de la reposición para las consultas interpartidistas de marzo quedó en 8.287 pesos por cada voto válido, siendo esto un incremento del 224% respecto al valor anterior, debido a una actualización basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos tres años. Una medida que ha intensificado el debate sobre el costo de la política en el país.

Para acceder a estos recursos, los candidatos deben cumplir ciertos requisitos, como obtener al menos el 4% de los votos válidos depositados en la consulta y no se puede superar el tope de 18.154 millones de pesos por proceso. Se deben presentar, además, cuentas detalladas, ya que el pago busca reembolsar únicamente lo efectivamente invertido.

Siga leyendo: Fajardo se baja de la consulta con Claudia López, ¿acierta o se equivoca?

