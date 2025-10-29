Programa de comida para los niños estará desfinanciado el otro año: Contraloría advierte que se necesitan $1,3 billones de pesos

La Contraloría General de la República advirtió un panorama preocupante sobre la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), al revelar que cerca de 1,6 millones de estudiantes aún no son beneficiarios del servicio.
El anuncio se dio por medio del foro “Una Mirada Integral a la Alimentación Escolar en Colombia”, en el que el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, reveló los resultados de la evaluación sobre la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
De acuerdo con los resultados del informe “Evaluación de la Ejecución de la Política del PAE”, la entidad evidenció graves falencias en la supervisión, el control y la financiación, factores que han afectado directamente el acceso a la alimentación de niñas, niños y jóvenes en instituciones públicas del país.
Según el informe, en 2025 el PAE atendió a 5,57 millones de estudiantes con un presupuesto de $5,27 billones. Sin embargo, 1,28 millones de alumnos aún no reciben el servicio, y serían necesarios $1,21 billones adicionales para lograr una cobertura total.