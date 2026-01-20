Un servicio de taxi, transacciones bancarias y un estremecedor hallazgo: así fue la desaparición y muerte del docente del Externado

El jueves 15 de enero fue la última vez que la familia de Neill Felipe Cubides Ariza lo vio con vida. Salió con su esposa, Denis Alfaro, y su pequeño hijo de 10 años a una cita médica del menor en la Clínica del Country, en la localidad de Chapinero, en Bogotá. De hecho, un video reciente de cámaras de seguridad del lugar donde la familia vive los capta a los tres saliendo para cumplir con la cita. Su esposa, quien el mismo día denunció su desaparición, contó en diálogo con varios medios que la última interacción con su pareja fue en ese mismo centro médico antes de que Cubides abordara un taxi y se marchara. Lea aquí: Caso Zulma Guzmán: ¿quién es la otra mujer señalada de participar en el envenenamiento con talio en Bogotá? “Él se despide del niño, se despide de mí y sale por el lado de urgencias pediátricas de la Country. Hay una cámara que muestra que él cruza la carrera 15 y le hace la parada a un taxi. Hasta ahí sabemos de él”, relató la esposa del docente de la Universidad Externado, cuya muerte fue confirmada este lunes, 19 de enero, tras el hallazgo de su cuerpo en un paraje de la localidad de Usme.

Pero antes de ser hallado, su familia, en especial su esposa, adelantó una intensa campaña de búsqueda para dar con su paradero. Primero denunció su desaparición con las autoridades y luego habló con los medios para que no perdieran la pista de la historia de su esposo que, precisamente, en las aulas del Externado formaba a futuros comunicadores y periodistas.

La hipótesis del “paseo millonario”

En medio de su angustiosa búsqueda surgió la hipótesis de que el docente había sido víctima de un “paseo millonario”, una modalidad de secuestro exprés en la que las víctimas son obligadas a recorrer la ciudad con sus intimidadores haciendo retiros o transferencias bancarias. Todo porque su esposa denunció que el viernes 16 de enero se habían producido movimientos bancarios en las cuentas de su esposo por más de seis millones de pesos entre la 1:25 y la 1:51 de la mañana. Siga leyendo: Ellos eran la pareja de adultos mayores que fue víctima de aparatoso choque múltiple en Bogotá A la 1:25 a. m. se reportó el primer movimiento por dos millones de pesos. Un minuto después, a la 1:26 a. m., debitaron cuatro millones más, y a la 1:51 de la mañana se realizó una compra por $250.000. Los movimientos ocurrieron en los barrios Venecia y Fátima, en la localidad de Tunjuelito. “Manejo yo misma la hipótesis de que le hicieron el paseo millonario”, aseguró la esposa del docente en diálogo con Noticias Caracol.

Las transacciones pararon y volvió de nuevo la zozobra por no saber dónde se encontraba Neill Felipe Cubides Ariza, de 54 años. Paralelo a su búsqueda, las autoridades recibieron una alerta de un ciudadanos que había visto un cuerpo arder en llamas en la vereda Los Soches, en la localidad de Usme. El reporte llegó pasadas las 2:00 de la mañana de ese mismo 16 de enero. Cuando las autoridades llegaron al paraje, el cuerpo aún era consumido por las llamas. Cuando estas se detuvieron, encontraron prendas de vestir y otros objetos que al parecer eran de la víctima allí encontrada. El cadáver y los elementos fueron enviados a Medicina Legal, que solo pudo recurrir a las placas dentales para su plena identificación. Este lunes la familia del docente finalmente supo que el cuerpo hallado se trataba del de su ser querido. Le puede interesar: Niña de 6 años pidiendo auxilio y comida fue rescatada en un apartamento en Bogotá La Universidad Externado y su facultad de Comunicación Social-Periodismo, al confirmar la muerte de su docente, envió un mensaje de condolencias y acompañamiento a su familia, declaró tres días de luto y ordenó izar banderas a media asta por el trágico desenlace. “La Universidad Externado lamenta profundamente el fallecimiento del docente Neill Felipe Cubides y expresa su solidaridad y acompañamiento a su esposa, Denis Alfaro, familia, amigos y allegados en este difícil momento. Las autoridades competentes adelantan las actuaciones correspondientes y serán las únicas encargadas de suministrar información oficial”, se lee en el comunicado de la universidad, que también destacó el perfil profesional del docente.