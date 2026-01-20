Un servicio de taxi, transacciones bancarias y un estremecedor hallazgo: así fue la desaparición y muerte del docente del Externado

El jueves 15 de enero fue la última vez que la familia de Neill Felipe Cubides Ariza lo vio con vida. Salió con su esposa, Denis Alfaro, y su pequeño hijo de 10 años a una cita médica del menor en la Clínica del Country, en la localidad de Chapinero, en Bogotá. De hecho, un video reciente de cámaras de seguridad del lugar donde la familia vive los capta a los tres saliendo para cumplir con la cita.
Su esposa, quien el mismo día denunció su desaparición, contó en diálogo con varios medios que la última interacción con su pareja fue en ese mismo centro médico antes de que Cubides abordara un taxi y se marchara.
“Él se despide del niño, se despide de mí y sale por el lado de urgencias pediátricas de la Country. Hay una cámara que muestra que él cruza la carrera 15 y le hace la parada a un taxi. Hasta ahí sabemos de él”, relató la esposa del docente de la Universidad Externado, cuya muerte fue confirmada este lunes, 19 de enero, tras el hallazgo de su cuerpo en un paraje de la localidad de Usme.