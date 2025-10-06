Procuraduría le pide a Petro y a sus funcionarios no intervenir en política electoral y “no repetir la historia dolorosa”

El procurador general, Gregorio Eljach, le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y a los funcionarios del Gobierno Nacional para que cumplan la ley y no intervengan en las elecciones del próximo año.
A través de un video en las redes sociales oficiales de la Procuraduría, el jefe del Ministerio Público hizo una petición para que no se repita “esa historia dolorosa”.
“Hago un llamado categórico a todos los servidores públicos, desde el señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego y todo su gabinete, hasta el más humilde de los funcionarios, para que en cada rincón del territorio colombiano acatemos la ley y la Constitución”, expresó Eljach.
El procurador recordó que los servidores públicos deben de abstenerse de participar en política además de que deben facilitar que el proceso electoral fluya en total calma. “El Presidente de la República y los miembros de su gabinete tienen el derecho legítimo a defender su gestión, su programa, su pensamiento político, siempre y cuando se haga en el marco de la ley y la Constitución”, subrayó.