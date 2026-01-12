¿EE. UU. usó una misteriosa arma sónica para capturar a Maduro? Secretaria de prensa de Trump difundió aterrador mensaje

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, enfrentó fuertes críticas en redes sociales y por parte de analistas tras compartir en X (antes Twitter) un relato que describe el uso de una supuesta “arma sónica” misteriosa durante el operativo militar estadounidense que resultó en la captura de Nicolás Maduro . Leavitt acompañó la publicación con el comentario “Dejen lo que están haciendo y lean esto...” , incentivando a sus seguidores a revisar el contenido.

La amplificación de esa narración, sin que exista confirmación oficial de su veracidad, fue ampliamente cuestionada por usuarios que calificaron la historia como poco creible e incluso compararon la difusión con una narrativa de “fanfic”, señalando que no hay evidencia que respalde lo que dice el supuesto miembro de seguridad venezolano.

La parte que más llamó la atención de la supuesta entrevista hace referencia a un dispositivo que el presunto entrevistado no pudo describir con precisión, al que califica como una “onda sonora muy intensa”.

El guardia describe que alrededor de ocho helicópteros estadounidenses transportaron a cerca de 20 soldados “tecnológicamente muy avanzados”, lo que condujo a un enfrentamiento altamente desigual. En sus palabras, los defensores venezolanos no tuvieron oportunidad frente a la precisión y velocidad del ataque.

El texto compartido se basa en un supuesto testimonio de un guardia de seguridad venezolano que habría presenciado el operativo estadounidense en una base militar en Caracas. Según ese relato, el personal venezolano habría observado fallos inexplicables en sus sistemas de radar justo antes del ataque, seguido por un intenso despliegue de drones sobre sus posiciones.

“Sentí como si mi cabeza explotara por dentro”, afirmó el supuesto testigo, añadiendo que muchos comenzaron a sangrar por la nariz y vomitar sangre antes de caer y quedar incapacitados.

Hasta el momento no existe verificación independiente de que el testimonio provenga de una entrevista con fuente primaria confirmada ni de que la supuesta “arma sónica” o tecnología similar haya sido empleada en el operativo descrito. Ni la Casa Blanca ni el Pentágono han respondido de forma pública si la publicación de Leavitt representa una confirmación de los hechos narrados o si se trataría de una versión no verificada.

Analistas de información y plataformas de verificación de hechos han advertido que la difusión de este tipo de relatos sin evidencia sólida puede contribuir a la desinformación en un contexto de alta tensión geopolítica y especulación tecnológica. La ausencia de fuentes primarias verificadas —como entrevistas directas grabadas por medios reconocidos o declaraciones oficiales de militares implicados— limita la credibilidad del contenido compartido.

La publicación de Leavitt ocurre en medio de una atención global sobre la denominada “Operación Resolución Absoluta”, en la que fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas.

Esta es la traducción de X del post sobre la supuesta versión del miembro de la guardia venezolana:

Este relato de un guardia de seguridad venezolano leal a Nicolás Maduro es absolutamente escalofriante y explica mucho sobre por qué el tono en América Latina cambió de repente.

Guardia de Seguridad: El día del operativo, no oímos nada. Estábamos de guardia, pero de repente todos nuestros sistemas de radar se apagaron sin explicación alguna. Lo siguiente que vimos fueron drones, muchísimos drones, sobrevolando nuestras posiciones. No supimos cómo reaccionar.

Entrevistador: ¿Y qué pasó después? ¿Cómo fue el ataque principal?

Guardia de seguridad: Después de que aparecieron esos drones, llegaron algunos helicópteros, pero eran muy pocos. Creo que apenas ocho helicópteros. De esos helicópteros bajaron soldados, pero muy pocos. Quizás veinte hombres. Pero esos hombres eran tecnológicamente muy avanzados. No se parecían a nada contra lo que hayamos luchado antes.

Entrevistador: ¿Y entonces empezó la batalla?

Guardia de seguridad: Sí, pero fue una masacre. Éramos cientos, pero no teníamos ninguna posibilidad. Disparaban con tanta precisión y velocidad... parecía que cada soldado disparaba 300 balas por minuto. No pudimos hacer nada.

Entrevistador: ¿Y sus propias armas? ¿No les ayudaron?

Guardia de seguridad: No me ayudó nada. Porque no fueron solo las armas. En un momento, lanzaron algo... no sé cómo describirlo... fue como una onda sonora muy intensa. De repente, sentí como si me explotara la cabeza por dentro. Todos empezamos a sangrar por la nariz. Algunos vomitaban sangre. Caímos al suelo, inmóviles.

Entrevistador: ¿Y tus camaradas? ¿Consiguieron resistir?

Guardia de seguridad: No, para nada. Esos veinte hombres, sin una sola baja, mataron a cientos de nosotros. No teníamos forma de competir con su tecnología, con sus armas. Lo juro, nunca había visto nada igual. Ni siquiera pudimos mantenernos en pie después de esa arma sónica o lo que fuera.

Entrevistador: ¿Cree usted entonces que el resto de la región debería pensarlo dos veces antes de enfrentarse a los estadounidenses?

Guardia de seguridad: Sin duda. Les envío una advertencia a quienes creen poder luchar contra Estados Unidos. No tienen ni idea de lo que son capaces. Después de lo que vi, no quiero volver a estar en el otro lado. No se metan con ellos.

Entrevistador: Y ahora que Trump ha dicho que México está en la lista, ¿cree que la situación cambiará en América Latina?

Guardia de Seguridad: Definitivamente. Ya todo el mundo habla de esto. Nadie quiere pasar por lo que pasamos. Ahora todos lo piensan dos veces. Lo que pasó aquí va a cambiar muchas cosas, no solo en Venezuela, sino en toda la región.