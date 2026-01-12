x

Video | A Sudáfrica llegó un León desde Medellín: exdelantero del DIM fue presentado como refuerzo de Mamelodi Sundowns

El futbolista Brayan León Muñiz firmó contrato con el equipo sudafricano hasta finales del 2029.

  • El futbolista colombiano Brayan León Muñiz fue confirmado como una de las figuras del Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. Foto: tomada del x de @Masandawana
Brandon Martínez González
Deportes

hace 14 horas
Uno de los sueños más grandes que tenía el delantero bolivarense Brayan León Muñiz era tener la oportunidad de jugar en el fútbol extranjero. El delantero, de 25 años, jugó en el Medellín tres temporadas: entre el segundo semestre del 2023 y el Clausura del 2025. En ese tiempo, demostró ser un jugador combativo, que “sudaba la camiseta”.

En algunos juegos marcó gol. En otro no, pero fue determinante con sus movimientos, velocidad y fuerza para desgastar a los defensas rivales. En los 118 partidos que jugó con el cuadro rojo, anotó 33 goles y dio 17 asistencias. Eso llamó la atención de varios equipos en el extranjero. En junio del 2025 estuvo cerca de irse para el fútbol de Estados Unidos, pero la operación se cayó.

León es un jugador con un carácter fuerte. Eso le ha servido para incomodar a los rivales. Sin embargo, también ha sido su harakiri: recibió, durante sus partidos con el Medellín, tarjetas amarillas y expulsiones que fueron evitables. Por eso, dicen, se cayó el traspaso al balompié norteamericano a mediados del año pasado.

¿Por cuánto tiempo firmó Brayan León con el equipo de Sudáfrica?

Pero bien dice: nadie escapa de su destino. León iba a Real Salt Lake de la MLS a préstamo. El DIM logró venderlo este año. El Mamelodi Sundowns de Sudáfrica se describe a sí mismo como el equipo más grande de África, pagó 3.2 millones de dólares para quedarse con la ficha del futbolista colombiano.

El semestre pasado León fue importante para que el Medellín se consolidara como el mejor equipo de gran parte del año. Hizo una buena dupla con el delantero argentino Francisco Fydriszewski. En el Clausura, Brayan anotó 8 goles y dios cinco asistencias. Entre tanto, recibió seis amarillas y le sacaron una tarjeta roja en los 1.009 minutos que disputó.

El futbolista se mostró feliz por su salida, aunque pasó un rato amargo después de perder la final de Copa ante Atlético Nacional –la tercera que no gran jugando en el equipo antioqueño. En sus redes sociales se despidió del Medellín agradeciendo por todo lo que vivió. Este lunes fue presentado como refuerzo del elenco sudafricano.

“Elegí el Sundowns por nuevos retos. Es el mejor equipo, el más ganador. Siempre es bueno asumirlos y ser campeón. Espero mucho del equipo. Vengo a ganar, cosechar títulos y hacerlo más grande de lo que es en realidad. Estoy orgulloso de ser “amarillo”, aseguró el futbolista, que firmó contrato hasta finales de 2029 y cumplió el sueño que siempre había tenido: jugar en el extranjero.

